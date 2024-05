Chiharu Shiota, artiste japonaise née en 1972 à Osaka (Japon), est renommée pour ses installations immersives utilisant des fils tissés et des objets personnels. Ses œuvres explorent des thèmes tels que la mémoire, l’identité et la connexion humaine. Après avoir étudié au Japon et en Allemagne, elle a exposé à l’international, notamment à la 56e édition de la Biennale de Venise où elle a représenté son pays natal, le Japon.

Chiharu Shiota, photographie de l’exposition. @Juliette Matilla

Son parcours artistique se poursuit en ce mois de mai à Aix-en-Provence, où elle participe, en collaboration avec la galerie Tremplon à la deuxième édition de la Biennale d’art et de culture. Du 18 mai au 6 octobre (jusqu’au 1er septembre pour la Chapelle de la Visitation), l’exposition “Beyond Consciousness” plonge les visiteurs, Aixois et de passage, dans l’univers de Chiharu.

L’art pour se reconnecter aux autres, à nous-même et au monde

Invitée par la Ville d’Aix-en-Provence et à la demande de la Direction des musées d’art et d’Histoire, la venue de Chiharu Shiota est annoncée comme « un moment phare » de la deuxième édition de la Biennale d’Aix. Christel Pélissier-Roy, directrice des Musées d’art et d’Histoire aixois, explique le choix de l’artiste. « Le travail de cette artiste me touche profondément, elle travaille sur les connexions entre les êtres et les choses et en ce moment c’est un sujet essentiel ». Elle ajoute : « Chiharu Shiota exécute cette tâche avec une poésie et une force qu’il me semblait essentiel de montrer au plus grand nombre ». La directrice des musées admet , « je n’osais même pas imaginer qu’elle accepte une invitation à Aix, c’est exceptionnel ! » Une vision partagée par Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, ravit d’accueillir l’artiste japonaise dans sa ville. « Nous sommes honorés de recevoir Chiharu Shiota, elle crée un lien entre tous, c’est une des expositions les plus sensibles et vivantes que je n’ai jamais vu » s’émeut-elle.

Chiharu Shiota a pris cette invitation très au sérieux, investissant trois lieux de manière in-situ. Plusieurs jours ont été nécessaires à l’artiste, son équipe, ainsi qu’à celle de la Ville et de ses musées pour le processus de création et d’installation des œuvres. Dans le Musée des Tapisseries, par exemple, pas moins de 200 kilomètres de bobines de fils rouges et huit jours intensifs de travail ont été nécessaires à l’installation de l’oeuvre “The Network”.

@Juliette Matilla

Dans la Chapelle de la Visitation, habituellement fermée au public, l’œuvre “I Hope…” (2021) invite les Aixois et les visiteurs à laisser leurs empreintes. À l’entrée de l’édifice, une boîte aux lettres est mise à disposition pour que chacun puisse y déposer des mots et des lettres de gratitude. Ces lettres seront utilisées dans les futures expositions de l’artiste japonaise et voyageront à travers le monde. Certaines lettres des Aixois ont déjà été accrochées et ajoutées à l’installation artistique.

“I Hope…,” (2021) Chiharu Shiota. Chapelle de la Visitation (Aix). @Juliette Matilla

L’entrée aux expositions au Musée du Pavillon de Vendôme et au Musée des Tapisseries coûte 6 euros, avec un tarif couplé de 10 euros. La visite commentée est à 12 euros. L’accès est gratuit pour les étudiants et les moins de 26 ans sur présentation d’un justificatif chaque premier dimanche du mois. Pour la Chapelle de la Visitation, l’entrée est libre et sans réservation. Plus d’informations à retrouver sur le site de la Biennale !

En savoir plus :



> Biennale d’Aix-en-Provence : les temps forts du printemps à ne pas manquer

> L’actualité à Aix à suivre sur Gomet’