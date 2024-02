La Biennale d’Aix-en-Provence, deuxième édition, marque son retour cette année avec deux temps forts étalés sur plusieurs mois : le premier se déroulera du 6 avril au 29 juin, et le second est prévu du 21 septembre au 14 décembre. Organisée par la Ville d’Aix en collaboration avec divers partenaires culturels, la première partie de l’événement propose aux habitants d’Aix-en-Provence 80 événements comprenant des spectacles, des concerts, des projections et des propositions artistiques dans divers domaines culturels, allant de la musique au théâtre en passant par l’art numérique. Cette année, le Liban est le pays invité, la Ville d’Aix souhaitant ainsi célébrer ses vingt ans de collaboration avec sa ville jumelle, Baalbek. Plusieurs moments forts sont prévus, notamment des projections cinématographiques et des représentations théâtrales.

L’art au cœur de la cité, et au delà

« Cette Biennale se veut pluridisciplinaire, avec une ambiance de festivités féeriques et une variété de propositions artistiques », explique Sophie Joissains, maire d’Aix. Christelle Vidal, responsable du projet, ajoute que toutes les propositions sont liées à l’espace public, au patrimoine, à la création, à l’architecture et à la nature, dans le but de mettre l’art au cœur de la cité. De nouveaux lieux sont également proposés pour accueillir les créations, et parmi eux des édifices rarement ouverts au grand public, comme la chapelle des Andrettes qui sera occupée pendant trois semaines par l’artiste Charlotte Denamur. Mais aussi, la chapelle de la Visitation, la chapelle Venel, l’escalier de l’Hôtel de Chateaurenard et le Couvent des Prêcheurs ouvert pendant six week-ends avec les expositions des Rencontres du 9e art, ou encore celles des étudiants de l’Ecole supérieure d’Art d’Aix.

La Biennale s’étend également en pleine nature, à deux pas de la ville, au domaine de Saint-Joseph (Le Tholonet) et aux Carrières de Bibémus pour une déambulation musicale… Les quartiers et noyaux villageois aixois sont aussi prévus dans le programme, et les habitants sont invités à participer aux rencontres et créations artistiques autour de la musique, de la danse et de l’écriture.

Artistes en fils et en lumière

Pour cette première partie, la Biennale accueille l’artiste de renommée internationale Chiharu Shiota, qui réalisera des installations in-situ dans plusieurs lieux emblématiques de la ville. Parmi eux, le Musée des tapisseries, le musée du Pavillon de Vendôme et la chapelle de la Visitation. L’artiste japonaise déploiera ses 350 kilomètres de fils rouges à Aix, et l’une de ses installations invitera les visiteurs à y apposer leurs lettres de gratitude.

BEYOND THE CONSCIOUSNESS, Chiharu Shiota. Crédit : Biennale d’Aix 2024

Pour le week-end d’ouverture de la Biennale, du 6 au 7 avril, la compagnie Titanos posera au cœur du Parc Jourdan sa fête foraine rocambolesque, “Cosmogonos”. L’événement promet une expérience captivante, avec des moments de déphasages, des séances de psycho-magie collective et une quête constante de l’inatteignable, qui plongera progressivement les visiteurs dans l’excitation du brasier de l’attraction phare du Cosmogonos, jusqu’à ce que la fête atteigne son point culminant en soirée …

Compagnie Titanos, Cosmogonos. ©baptiste.cozzupoli

Retour sur la première Biennale (2022) : une réussite populaire, artistique et… économique. Au troisième trimestre 2022, l’Observatoire du commerce du centre-ville a enregistré une forte affluence le 17 septembre, avec plus de 130 000 visiteurs, atteignant un pic entre 20h30 et 21h30. Environ 80% de ces visiteurs étaient des résidents d’Aix-en-Provence, bien que l’événement ait également attiré des visiteurs de toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que quelques personnes venant d’autres régions comme l’Occitanie et l’Île-de-France et des touristes internationaux. Le soir du 21 décembre 2022, 37 000 personnes ont assisté au spectacle “Aix 100 flammes”, avec un impact notable sur l’occupation hôtelière dans la ville pour la période (95% de taux de remplissage). 30 000 personnes au total ont pu profiter des événements de cette première Biennale d’art et de culture.

