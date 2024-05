Sistemic, le programme fondé à Paris en 2022 par Aude de Thuin a pour projet de féminiser les métiers scientifiques. Elle organisait en avril dernier, à La Plateforme (école inclusive fondée par l’entrepreneur Cyril Zimmermann) un petit-déjeuner de lancement du forum Sistemic qui aura lieu le 22 mai à Marseille. L’évènement, présenté par Sarah Corne, directrice de Sistemic Marseille, rassemble les expertes Aude de Thuin et Isabelle Régner, qui dévoilent à la salle leurs études et les effets des stéréotypes sur leur carrière ou la société.

« Toutes nos sociétés, quelles que soient les cultures, fonctionnent de la même manière : la science c’est les hommes ! » s’exclame Isabelle Régner, professeure des universités au laboratoire de psychologie cognitive, nommée en janvier 2020 vice-présidente à l’égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations au sein d’Aix-Marseille Université. Ses travaux portent sur la régulation sociale des fonctionnements cognitifs en laboratoire et en site naturel (académique et clinique). Elle étudie notamment l’effet des stéréotypes sociaux sur les performances et les évaluations dans différents domaines de compétences (mathématiques, lecture, mémoire) et auprès de différentes populations (enfants, jeunes adultes, adultes dyslexiques, comités de sélection, personnes âgées, patients atteints de la maladie d’Alzheimer).

Aude de Thuin en colère contre les stéréotypes

« J’ai cinq sœurs et à chaque fois que ma mère mettait une fille au monde, elle s’excusait auprès de mon père. » C’est avec ces mots qu’Aude de Thuin, fondatrice de Sistemic entame son discours de présentation. « La parité des sexes dans le numérique pourrait générer une hausse du PIB de 10%… si une nouvelle génération de talents rejoint ce domaine. », affirme celle qui a compris très tôt qu’elle ne pouvait « être qu’entrepreneuse dans la vie».

Discours de Sarah Corne (crédit photo : Bojkovski Antonin)

« Aujourd’hui les femmes sont encore largement sous-représentées dans les filières scientifiques à forte valeur ajoutée (maths, ingénierie, tech) comme ceux de la transition écologique. Susciter une nouvelle génération de talents féminins dans les filières d’avenir, c’est la mission que s’est donnée Sistemic. Selon l’observatoire des Nations Unies, 75% des emplois créés d’ici 2050 seront liés aux domaines scientifiques et technologiques. Pour éviter que 3 femmes sur 4 soient exclues des métiers issus de la 4ème révolution industrielle, nous devons sensibiliser les jeunes filles aux maths et au numérique, collaborer avec leurs parents et enseignants, pour déconstruire les stéréotypes genrés et les biais inconscients à l’œuvre dans leur orientation » détaille le dossier de presse du forum.

Sistemic organise donc, le 22 mai, au Mucem, le Forum Marseille Mucem « pour plus de femmes dans les métiers d’avenir. ». A cette occasion, plus de 600 personnes dont 300 jeunes (collégiens, lycéens et étudiants), des entreprises de la région et des acteurs d’une éducation plus inclusive se rassembleront au musée. Cédric Villani, conseiller scientifique d’Aude de Thuin, mathématicien, médaille Fields et Laurence Fischer, karatéka médaillée olympique seront présents.

« On va changer le monde ou plutôt l’accompagner dans sa transformation et ces incroyables mutations que nous vivons. Car pas question de laisser cela aux hommes comme malheureusement on le constate avec ChatGPT. Nous, ceux qu’on connaît, sont partants et ravis de nous accompagner dans cette formidable aventure et ce mouvement créé il y a bientôt deux ans qu’est Sistemic » s’enthousiame Aude de Thuin.

Lien utile :



« Elles flashent ! » : 20 entrepreneures s’affichent sur les grilles du Palais de la Bourse