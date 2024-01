Lundi 29 janvier

9h, Marseille. Salon Food in sud, le salon méditerranéen de la restauration et de l’hôtellerie au Parc Chanot (jusqu’au 30 janvier).

12h, Marseille. Voeux de Philippe Korcia , président de l’UPE 13 avec les adhérents depuis le siège de l’organisation patronale place général de Gaulle.

12h, Marseille. Sylvain Souvestre, le maire des 11e et 12e arrondissements organise une conférence de presse pour dévoiler la programmation des évènements labellisés Marcel Pagnol en présence de Nicolas Pagnol et des associations culturelles.

16h, Paris. La commission d’enquête du Sénat sur les obligations de TotalEnergies entend Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, ancienne coprésidente, et François Gemenne, politiste, membre du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).

18h, Arles. Stéphane Paglia, président de la CCI Pays d’Arles, ainsi que les membres du bureau, élus, associés, conseillers techniques et l’ensemble des collaborateurs convient à la soirée des entreprisesau Palais des Congrès d’Arles.

18h30, Port-St-Louis. La ville de Port Saint-Louis du Rhône tient son conseil municipal en salle Marcel Pagnol (1 avenue du Port).

30 janvier

8h30, Marseille, conférence de Crowe Ficorec au stade Vélodrome, sur invitation, sur le thème : De la directive CSRD à la performance globale : Comment la RSE vient impacter la stratégie des entreprises ?

9h, Marseille. Euromaritime se tient du 30 janvier au 1er février 2024 au Parc Chanot. Une édition tournée vers l’international avec le lancement du premier Forum Maritime EurAfricain (FoMEA).

10h15, Marseille. Emilie de Lombarès, présidente du directoire d’Onet et du Fonds de dotation Entreprendre pour organise un café presse au nom des membres fondateurs d’Entreprendre pour Toi, collectif d’entreprises créé en avril 2023, mobilisé pour agir durablement contre de précarité et le mal-logement sur le territoire Aix-Marseille-Provence. Elle présentera les actions soutenues en 2023 ainsi que les projets qui seront accompagnés en 2024.

10h30, Marseille. A l’occasion du Salon Euromaritime à les clusters Riviera Yachting Network (France), Navigo (Italie) et Balearic Marine Cluster (Espagne) signent un protocole d’accord pour renforcer ensemble leur compétitivité et l’attractivité des superyachts en Méditerranée de l’Ouest (stand B16 Hall 2).

12h, Marseille. EDF, l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (Ensam) et la start-up NepTech signent un partenariat en faveur de la décarbonation maritime. Présentation officielle au salon Euromaritime (12h, café des chercheurs).

14h, Visio. Webinaire de présentation de Mai à Vélo 2024 ! Au programme : présentation du dispositif, conseils pour organiser vos événements, retours d’expériences et temps d’échanges.

16h, Le Puy-Ste-Réparade. Carole Deumié, directrice de Centrale Méditerranée, & la Fondation Centrale Méditerranée, organise un événement privé au Château La Coste à l’occasion de l’exposition “Spatial Communal Habitat” au Pavillon Renzo Piano.

18h30, Aix-en-Provence. Voeux de Sophie Joissains à la population du quartier de Jas de Bouffan (Théâtre du Bois de l’Aune).

18h, Martigues. Conférence : le harcèlement scolaire, parlons-en ! En salle des conférences de l’Hôtel de Ville de Martigues.

18h, Marseille. Cérémonie des vœux à la population de Martine Vassal « Cap sur 2024 ! » au Parc Chanot.

18h30, Marseille. Le collectif Mentorat Paca organise les Rencontres du mentorat, en présence d’Anne Rudisuhli, conseillère départementale des Bouches-du-Rhône, déléguée aux affaires européennes, Ericka Cogne, trésorière du collectif Mentorat et directrice générale de Télémaque, Fabrice Greffet, ambassadeur régional du GIP Les entreprises s’engagent et mandataire du Medef Sud, Olivier Cassar, représentant du recteur d’Académie, conseiller des recteurs et directeur de région académique à l’information et à l’orientation et Fabienne Blaise, rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation Rectorat de région académique PACA L’événement rassemblera les équipes des associations du collectif, de la Communauté Les entreprises s’engagent, ainsi que mentors, mentorés et partenaires.

Mercredi 31 janvier

10h30, Marseille. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est le 1er bassin de production de fruits et légumes du pays avec près de 900 000 tonnes. La filière fruits et légumes frais et son interprofession, Interfel, poursuit son expansion avec le lancement du comité régional Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis le World Trade center.

18h, Cadarache. Le directeur du centre CEA de Cadarache, Christophe Bourmaud, présente ses vœux.

18h, Marseille. Instinct Biz’, le carrefour de l’entrepreneuriat de la CCIAMP, organise la 2e édition des « Marseillais.es à impact » à La Fabulerie.

Jeudi 1er février

10h30, Paris. La commission d’enquête du Sénat sur les obligations de TotalEnergies organise une table-ronde sur l’économie du pétrole, en présence de Christophe Bonneuil, directeur de recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), enseignant à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Pierre-Louis Choquet, sociologue, chercheur à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) puis à 11h45, Patrice Geoffron, professeur d’économie, directeur du Centre de géopolitique de l’énergie et des matières première. Ces auditions sont diffusées en direct en visio.

17h, Marseille. A la galerie Aurore (7 rue Edmond Rostand 13006), présentation des très originales œuvres de Magdalena Maatkare (photo à la une crédt @magdalenamaatkare à partir de wax africains avec une performance au trombone de Till Kuenkier accompagné de Brondon Triboulet à la T-Bonne Batterie (expo jusqu’au 16 février).

18h, Marseille. Delta Party au Dock des suds à Marseille avec annonce de la programmation 2024 du Delta Festival. Dj sets et révélation du teaser de l’édition.

18h30, Marseille. Apéro Business Marseille organisé par la CPME 13 chez Corot Formations.

Vendredi 2

9h, Marseille. Petit-déjeuner organisé par marseille Innovation sur le thème : comment négocier ses premiers deals stratégiques avec un grand compte ?

18h, Marseille. Bitcoinference, à Artplexe Canebière propose une table-ronde autour du Bitcoin et des cryptomonnaies. Conférence ouverte au public et rassemblant particuliers et professionnels, novices et passionnés. Cette deuxième édition vise à réunir quelques-uns des experts français les plus renommés de ces disciplines.Pierre Noizat, polytechnicien, cryptographe expérimenté et co-fondateur de Paymium, la plus ancienne plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde. Laurent Henocque, polytechnicien, docteur en mathématiques et informatique de l’université d’Aix Marseille et fondateur de KeeeX, suite logicielle aidant les entreprises à protéger, tracer et rendre vérifiables tous leurs documents, produits ou processus. Nathalie Janson, docteure en économie et professeure associée d’économie au sein du département Finance à Neoma Business School. Claudia Lomma (modératrice) diplômée Alyra, co-animatrice du podcast Techno impact by NFT Business Podcast , formatrice blockchain et intelligence artificielle. Tous les informations sur https://bitcoinference.fr/

18h30, Marseille. Vernissage de l’exposition Des grains de poussières sur la mer, sculpture contemporaine des Caraïbes françaises et d’Haïti, à La Friche Belle de Mai (proposé par Fraeme avec le commissariat d’Arden Sherman)

18h30, Marseille. Vernissage de l’exposition Apophénie, apprendre à observer l’impermanence : relecture des collections du Frac Sud, avec une carte blanche dédiée à la jeune création, le Pavillon Bosio, École supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco et l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.