C’est une école de référence sur le territoire depuis plusieurs décennies, et l’IAE Aix-Marseille confirme année après année son rang d’excellence au niveau mondial dans la catégorie des masters en management. L’IAE Aix-Marseille, école de management d’Aix-Marseille Université, conserve sa 67e place du classement mondial des meilleurs master en management des grandes écoles publié par le Financial Times.

Comme en 2022, l’IAE Aix-Marseille maintient sa 18e place parmi les écoles françaises citées, qui font de la France le pays le plus représenté dans le prestigieux classement. L’IAE Aix-Marseille se distingue principalement par son MSc in Management qui relie l’accessibilité pour tous à la formation d’excellence.

IAE Aix-Marseille : le meilleur retour sur investissement des business school françaises

Selon le FT, ce diplôme offre le meilleur retour sur investissement parmi toutes les écoles françaises et il est transverse à toutes les spécialités choisies par les étudiants. Aix-Marseille Université est donc en mesure de proposer une offre de formation en management accessible financièrement et qui figure parmi les meilleures dans le monde.

L’école se situe à la 14e position sur le critère “value for Money” dans le monde. Antonin Ricard, le directeur de la business school provençale précise : « Ce classement fait la fierté de l’IAE Aix-Marseille, qui ambitionne de former des managers responsables au service d’un leadership humaniste. Il est le résultat d’un formidable travail collectif réalisé par les équipes de l’école qui accompagnent les étudiants tout au long de leur parcours au sein d’Aix-Marseille Université. Cela témoigne également du succès des écoles universitaires de management en France regroupées au sein du réseau IAE France et qui constituent un espace public ayant su associer égalité des chances et rôle d’ascenseur social, dans un environnement concurrentiel. »

Antonin Ricard, le directeur de l’IAE (Crédit IAE)

Classée par le FT depuis 2008 et accréditation Equis depuis plus de 20 ans

L’IAE Aix-Marseille évolue dans le classement du Financial Times depuis 15 ans sans discontinuité, ce qui témoigne de sa solide réputation dans le monde. « Par ailleurs, pour faire écho à son objectif de former ses étudiants à devenir les leaders humanistes et autonomes de demain, l’établissement est devenu la première IAE à recevoir l’accréditation Equis il y a plus de 20 ans (prolongé pour 5 ans en 2018). Pour y parvenir, son modèle pédagogique développe et met au premier plan la progression académique des étudiants, l’irrigation de l’enseignement par la recherche, les relations avec les entreprises et le respect de la diversité. » (Source IAE)