Qu’importe l’incertitude qui pèse sur son avenir (voire notre dossier), la Foire Internationale de Marseille, qui se tiendra du 22 septembre au 2 octobre, promet une belle fête à ses visiteurs avec cette année une immersion dans l’univers de la mer. Sur l’Esplanade 1 du Parc Chanot, un vaste Village de la Mer de 2 000 m² sera érigé, accompagné d’une piscine d’eau de mer de 20x10m, pour accueillir plus d’une trentaine d’exposants engagés dans la préservation et la promotion des milieux marins.

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des associations sensibilisant aux problématiques marines, de participer à des ateliers de matelotage, de tester des sports de glisse et d’assister à des démonstrations de sauvetage en mer. Tout au long de ces 11 jours, la mer sera abordée sous toutes ses facettes, mettant en lumière ses multiples usages, ses populations qui en dépendent et les enjeux cruciaux liés à son préservation.

Parmi les temps forts de cette édition, le Marégraphe de Marseille, monument historique et observatoire moderne du niveau de la mer, jouera un rôle clé en mettant en évidence l’influence des changements climatiques sur l’élévation rapide du niveau moyen des mers. Surfrider Foundation, acteur engagé dans la protection des océans, proposera des ateliers pour sensibiliser à la marée et à la pollution, tout en présentant ses campagnes et projets environnementaux.

Le Marégraphe de Marseille situé sur la Corniche Kennedy dans le 7e arrondissement de Marseille (Crédit CC XDurang)

Les visiteurs pourront également découvrir le travail remarquable des chiens dans l’eau grâce à Terre Neuve 13, un club canin de maîtres-chiens sauveteurs aquatiques, qui réalisera des démonstrations en piscine. La Comex, entreprise emblématique du territoire, spécialisée dans l’exploration sous-marine et la plongée en saturation, présentera son métier et ses dernières innovations, tandis que Lampuga dévoilera ses surfs électriques révolutionnaires.

Les amateurs de sports nautiques auront aussi l’opportunité de s’initier à diverses disciplines grâce aux écoles de glisse Moana Kite School et Fada Kite School, qui offriront des cours accessibles à tous, du wing au e-foil en passant par le kite.

Foire de Marseille : le climat mis en avant

Au-delà des activités pratiques, la Foire mettra en avant des thématiques essentielles, telles que l’économie circulaire avec l’Archipel du réemploi, où trois associations proposeront des solutions de recyclage et de réemploi de matériaux culturels, sportifs et du quotidien.

Les visiteurs pourront également explorer l’éco-navigation en Méditerranée avec l’association La Feuille Embarquée, qui sensibilise aux gestes éco-responsables, à la qualité de l’eau et à la protection de l’écosystème.

Enfin, la Foire sera soutenue par trois ambassadeurs prestigieux : Christopher Pratt, skipper professionnel et navigateur de renom, Ara Khatchadourian, athlète engagé dans des défis sportifs pour promouvoir la paix et soutenir des causes humanitaires, et Alexandre Camarasa, champion de water-polo et représentant des athlètes.

La Foire Internationale de Marseille, organisée par la Safim, promet ainsi de sensibiliser le public à l’importance cruciale de la mer, tout en offrant des moments uniques d’échanges, de découvertes et de partages autour de cette ressource précieuse qu’il convient de préserver pour les générations futures.

Liens utiles :



Exploitation du Parc Chanot : CMA CGM a-t-il déjà plié le match ?

Toute l’actualité de la Safim dans les archives de Gomet’