Lundi 12 septembre

14h : inauguration de Fask Academy

Parc Eiffel des Aygalades, 35 bd Capitaine Gèze, 13014 Marseille

Mardi 13 septembre

11h : conférence de l’ancien champion du monde de Handball et ancien capitaine de l’équipe de France Jérôme Fernandez devant les étudiants de la faculté de droit pour leur transmettre les valeurs du sport

Amphithéâtre David, Faculté de droit et de science politique, Aix-en-Provence

14h30 : visite presse de l’exposition « Vues mer »

Musée Regards de Provence

Jeudi 15 septembre

8h30 : rencontre dans les locaux de Beuchat Industrie organisée dans le cadre du Metropolitan Business Act de la CCIAMP. Inscription.

42, avenue de Boisbaudran – 13015 Marseille

8h30 : l’Office métropolitain du tourisme et des congrès organise un petit-déjeuner presse pour faire un bilan de l’été en présence de Marc Thépot, président de l’Office de Tourisme, et Laurent Lhardit, adjoint au maire de Marseille en charge du dynamisme économique, de l’emploi et du tourisme durable

1860 Le Palais, Palais de la Bourse, Canebière, 13001 Marseille

9h : forum d’Aix-Marseille « Les groupes internationaux peuvent-ils se passer des capitales »

Palais de la Bourse, Marseille

11h : conférence de presse de présentation de l’édition 2022 de la Fiesta des Suds

Musée Regards de Provence, Marseille

11h : conférence de presse de la 97ème édition de la Foire Internationale de Marseille

Brasserie Zoumaï, 7 cours Gouffé, 13006

16h : webinaire Via Marseille-Fos sur les innovations dans le transport fluvial. Inscriptions.

18h : inauguration de la nouvelle agence immobilière Barnes Provence

Hôtel de Poët, haut cour Mirabeau, Aix-en-Provence

18h30 : soirée des partenaires de la Faculté des sciences du sport de Luminy. Un événement labellisé SAE Synergie Aix Marseille Université Entreprises

Vendredi 16 septembre

9h : Signature de la Charte d’engagements territoriaux et pose du 1er arbre au Parc des Aiguilles de Barjane

Parc des Aiguilles, Chemin Carraire de l’Aiguille, 13820 Ensuès-la-Redonne

9h30 : journée autour du thème « Quelle mobilité au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence » organisée par Nosterpaca et France Nature Environnement. Programme et inscriptions

Vitrolles

11h : balade multimodale organisée par Cap au nord Entreprendre dans le cadre de la semaine de la mobilité

Départ de la gare de Ste Marthe à Marseille (14e)