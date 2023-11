Share on Facebook

Le groupe de transports et de logistique CMA CGM, basé à Marseille, a publié jeudi 10 octobre ses résultats financiers pour le 3e trimestre 2023. Ils sont en forte chute confirmant ce que qualifie Rodolphe Saadé, le PDG du géant mondial, de « normalisation » du secteur. « La normalisation de notre secteur se poursuit au troisième trimestre, avec un retour à des conditions de marché que nous connaissions avant la pandémie. Notre performance reste toutefois robuste et confirme la pertinence de notre stratégie de développement dans les terminaux et la logistique. »

Le chiffre d’affaires s’établit sur la période à 11,431 milliards de dollars en baisse de 42,6% par rapport au 3e trimestre 2022. Le résultat atteint 388 millions de dollars contre plus de sept milliards en 2022.

Rodolphe Saadé affiche son espoir de résilience au moment d’affronter ce nouveau un cycle contraire et maintient le cap de sa stratégie malgré le ralentissement de l’économie mondiale qui devrait selon lui continuer à peser sur le secteur. « Nous restons mobilisés pour maîtriser nos coûts opérationnels, tout en poursuivant nos efforts dans la décarbonation et la digitalisation de la supply chain » déclare-t-il dans le communiqué de CMA CGM.

