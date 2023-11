Share on Facebook

Lundi 13 novembre 9h, Marseille. 5e Convention annuelle des maires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au Centre des congrès du Parc Chanot sur le thème : « La sécurité, notre priorité commune ! » Plus d'informations et le programme. Mardi 14 17h45, Aix-en-Provence. La Ville d’Aix-en-Provence et l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix (Aupa) organisent la…