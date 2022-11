À l’occasion de l’exposition “Terre de A à Z” qui se déroule jusqu’au 17 avril 2023 dans la salle des collections du Mucem, Gomet’ vous propose un circuit pour découvrir une partie de cette filière argile qui fut l’un des fleurons de l’économie provençale et qui offre encore quelques belles perspectives artistiques.

D… comme Dynastie

Deux générations Bofill au salon Vivre Côté Sud (©DV)

Le penchant des Buffile pour l’argile ne date pas d’hier mais de 1945 avec la création de l’atelier à Aix-en-Provence par Léonie et Jean, les parents de Vincent qui reprendra à son tour l’atelier familial, en 1984, avec Monique. Depuis, leur fils Romain les a rejoint et le souvenir de l’incendie qui avait ravagé l’atelier en 2015 est désormais au loin. La production de pièces utilitaires ou décoratives de grande qualité n’est pas prête de s’arrêter comme les collaborations avec des architectes, des artistes et même des créateurs de tissus comme en 2010 avec la maison Frey.

> Atelier Buffile – 2 bis Traverse de l’Aigle d’Or – Aix-en-Provence

> 06 99 93 14 26

E… comme Exposition

Fontaine de propreté où l’homme et la femme se disputent la culotte (à gauche), quelques productions anciennes d’Iran (à droite) (©DV)

Avec ses expositions sous forme d’abécédaire, le Mucem a trouvé depuis 2018 une formule aussi ludique que didactique pour présenter régulièrement dans le fort Saint-Jean une – infime – partie de ses collections. Infime, en effet, car il faut rappeler que celles-ci comportent plus de 350 000 objets. Cette fois, la salle des collections accueille l’exposition “Terre de A à Z”, et sous le mot terre, il faut entendre glaise, celle que l’on malaxe depuis la nuit des temps, que l’on émaille souvent et à qui on fait subir l’épreuve du feu, petit ou grand. Et c’est ainsi que se déclinent sur deux vitrines argile, barbotine, carreaux, Delft… jusqu’à zir – grande jarre pour filtrer et conserver l’eau -, en passant par raté de cuisson ou water-closet, en faïence bien sûr.

> Exposition “Terre de A à Z”, tous les jours sauf le mardi jusqu’au 17 avril 2022, de 10h à 18h

> Salle des collections, Fort Saint-Jean, Mucem Marseille

> Billet combiné Mucem expositions permanentes et temporaires pour la journée 11€ / 7,50€

F… comme formation

Apprentissage du tournage à l’École de céramique de Provence (©DV)

Ce n’est pas un hasard si la seule école de céramique diplomante se situe à Aubagne. En effet, cette ville tire du travail de l’argile un glorieux passé, notamment à travers ses anciennes fabriques de tuiles, de poteries ou de faïences dont il reste quelques traces par-ci par là, comme une cheminée dans le hall d’entrée de l’école. Aujourd’hui, l’École de céramique de Provence accueille les jeunes de 16 à 30 ans, en alternance avec les ateliers de la région, et tous les autres hommes et femmes en formation continue, contrat de professionnalisation ou CPF de transition, afin d’obtenir un des trois C.A.P. – Tournage, Décoration sur céramique ou Modèles et Moules. Chaque année, plusieurs apprentis obtiennent des médailles départementales et régionales au concours “Un des meilleurs apprentis de France”.

> École de céramique de Provence – 10, avenue Roger Salengro – Aubagne

> 04 42 84 07 79

> Formation en apprentissage, formation continue

G… comme Galerie

Le NedoMarket à la galerie Nendo pour faire ses courses côté art ou décoration (©Jean-Christophe Lett)

Ouverte depuis le mois d’avril rue Sylvabelle à Marseille, la galerie Nendo est dédiée à la céramique, moderne et contemporaine. Son fondateur, Frédéric Bonnet, a senti qu’il y avait un projet à fort potentiel autour de cette matière dont il est lui-même passionné. À l’affiche de la nouvelle exposition – NendoMarket – neuf artistes, parmi lesquels la Marseillaise Marie Ducaté, et leurs productions en modelage ou poterie. Et pour mieux présenter cette variété de formes, de couleurs et de techniques, Frédéric Bonnet a joué la carte du supermarché jusqu’au bout avec ses étagères métalliques. Une scénographie inhabituelle pour une galerie : “J’avais envie de sortir de la présentation traditionnelle sur socle blanc, et laisser ainsi, sans hiérarchie, les œuvres s’imposaient par leur qualité et leur diversité“, précise Frédéric Bonnet.

> NendoMarket, jusqu’au 24 décembre, du mercredi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h

> Nendo Galerie – 31, rue Sylvabelle – Marseille 6e

> 04 65 58 79 96

L… comme lieu partagé de production

5 artistes dans un même lieu de création et de vente (©DV)

Entre Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne et les environs, les ateliers de poterie ou de modelage ne manquent pas. Parmi eux, l’atelier/galerie/boutique d’Émeric, Laëticia et Élodie qui se sont rencontrés à l’Ecole de céramique de Provence à l’occasion d’un changement de vie professionnelle où la découverte et la passion ont pris le dessus. Rejoints par la suite par Laure, autodidacte très douée. Ici, on peut les voir travailler mais surtout choisir parmi leurs réalisations vases, plats, bols en tout genre ou théières, la passion d’Élodie… et peut-être commander tout service personnalisé.

> 54, rue Espérandieu – Marseille 1er

> du mardi au vendredi et sur rendez-vous