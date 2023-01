Le Fonds Energies lancé en septembre par l’armateur basé à Marseille CMA CGM (lire notre précédent article) prend une forme concrète. Le groupe présidé par Rodolphe Saadé annonce lundi 30 janvier 2023 le lancement d’un appel à projets doté de 200 millions d’euros pour « accélérer la décarbonation. » Les candidats peuvent soumettre leur projet sur la plateforme dédiée dès le 30 janvier.

Le Fonds Energies du groupe CMA CGM est doté au total de 1,5 milliard sur cinq ans pour accélérer la transition énergétique. Il doit investir pour soutenir la production industrielle de nouvelles énergies, ainsi que des solutions de mobilité à faibles émissions dans toutes les activités du groupe (transports maritime, terrestre et aérien ; activités portuaires et logistiques ; bureaux). La plateforme mondiale d’innovations développée avec de grandes entreprises, des PME, des start-up, des acteurs académiques et scientifiques est conduite par une équipe dédiée et opérationnelle depuis octobre 2022. L’appel à projets inédit, tant par le montant investi que par le champ d’interventio,n est ouvert à tous les acteurs de la filière maritime française.

« Cet appel à projets s’adresse à l’ensemble des startup et entreprises désireuses d’accélérer la décarbonation de l’économie bleue et de la mer en France métropolitaine et dans les Outre-mer » précise CMA CGM qui dresse la liste des domaines concernés suivants :

transport de marchandises,

tourisme et croisière,

pêche et produits de la mer,

infrastructures,

industries navale et nautique,

énergies renouvelables.

CMA CGM précise encore que ce lancement s’effectue « en collaboration avec le Secrétariat d’État à la Mer et les différents acteurs publics associés au plan France 2030. »

