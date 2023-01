La Première ministre Elisabeth Borne ne veut pas plier, eux non plus. Demain, mardi 31 janvier, les manifestants se rassembleront à nouveau pour l’acte II de l’opposition à la réforme des retraites, après un premier acte le 19 janvier dernier qui a vu déferler 26 000 personnes dans les rues de Marseille selon la police (plus de 100 000 personnes selon les organisateurs). Et cette fois, les syndicats entendent « doubler la mise » affirme la CFDT en termes de nombre de participants pour marquer le mécontentement de la population.

A Marseille Le rendez-vous est donné au Vieux-Port à partir de 10h30 par les syndicats organisateurs (CGT13, CFDT13, FO, FSU, Unsa, CFCT, CFE-CGC et Solidaires). Le cortège se dirigera ensuite vers la mairie, puis le Mucem, la Joliette et rue de la République, pour s’achever à la porte d’Aix.

Manifestation contre la réforme des retraites : pas de circulation du métro M1 et du tramway T3

En conséquence, un certain nombre de perturbations sont à prévoir dans la cité phocéenne, à commencer par la circulation des transports. Sur son site, la Régie des transports métropolitains (RTM) annonce « un trafic très perturbé » et détaille les lignes impactées. Si la plupart des bus et métro continueront de fonctionner, bien que de façon moins régulière, la régie précise que les lignes de métro M1 et de tramway T3 ne seront pas en service. Côté bus, la quasi-totalité des lignes est concernée avec une fréquence pour la plupart réduite à moins de 50%.

Les prévisions de circulation de la RTM pour le tramway et le métro en vue de la manifestation contre la réforme des retraites (crédit : RTM)

Pour l’heure, les crèches de la ville restent ouvertes, mais le service de restauration de la plupart des écoles de la ville ne sera pas assuré. La Ville de Marseille met à jour régulièrement les informations pratiques sur son site internet.

Liens utiles :



> Les informations trafic pour les transports en commun sur le site de la RTM

> Pour les informations sur les écoles et crèches, la liste actualisée sur le site de la Ville de Marseille