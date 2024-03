Share on Facebook

A partir du lundi 11 mars, la Métropole Aix-Marseille Provence, autorité compétente en matière de gestion des déchets, met en place une réorganisation des services de collecte des déchets dans quatre arrondissements de Marseille – les 9, 10, 11 et 12e – après Salon-de-Provence, Gémenos et les Pennes-Mirabeau. L’établissement public entend ainsi « optimiser » le service pour permettre une meilleure « adéquation des besoins et des moyens », détaille un communiqué. En d’autres termes, il est question de réduire la cadence de collecte des ordures ménagères sur ces secteurs.

Contacté par Gomet’, le vice-président métropolitain en charge de la gestion des déchets, Roland Mouren, explique : « Il y a des secteurs où les services passent six fois par semaine pour ramasser les poubelles individuelles alors que deux fois suffiraient. […] J’entends l’inquiétude, mais il faut aussi s’adapter aux évolutions de la collecte. »

« S’adapter aux évolutions de la collecte »

En effet, avec la multiplication des points de tri des déchets et le déploiement progressif des bornes de tri des biodéchets, à l’horizon 2026, la Métropole estime que la cadence actuelle de passage ne se justifie plus. Les secteurs cités ci-dessus figurent en outre parmi les premiers à bénéficier des bornes de tri des biodéchets, même si la réorganisation de la collecte pourrait toucher d’autres secteurs prochainement, précise la Métropole. Mais en pratique, cela dépendra des secteurs. « A Noailles, il faut parfois passer cinq fois par jour. Evidemment qu’on ne va pas y diminuer la collecte ménagère du jour au lendemain » ajoute cependant Roland Mouren. Il assure en outre que les effectifs déportés de la collecte ménagère seront transférés sur d’autres tâches, notamment la collecte des biodéchets, qui sera opérée en régie par la Métropole. « Le fait d’éviter les tournées de collecte qui ne servent à rien permettra d’être plus efficace ailleurs » plaide l’élu métropolitain.

Les usagers concernés par la baisse de fréquence de la collecte doivent recevoir prochainement un bulletin d’information. En parallèle, la Métropole compte déployer une campagne de sensibilisation au tri des déchets, car c’est là que réside l’enjeu de la réduction à la source des déchets, ajoute Roland Mouren. Le territoire des Bouches-du-Rhône figure en mauvaise position en la matière, avec seulement 38 kilos recyclés en 2022, contre 72 au niveau national, selon un rapport de Citeo paru en novembre 2023.

Vidéo : Roland Mouren explique le tri des biodéchets sur le plateau de l’émission Planète Locale

