La présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence Martine Vassal a annoncé lundi 8 janvier lors de ses voeux à la presse la mise en place d’une aide de 5000€ pour l’achat d’un véhicule électrique. Cette prime est fléchée pour les professionnels domiciliés dans la Zone à faibles émissions (ZFE) afin de les encourager à acheter des voitures électriques. L’association Les Boîtes à Vélo plaide en faveur de « l’extension de cette prime aux vélos utilitaires à usage professionnel.»

Car pour ces professionnels, l’utilisation du vélo-utilitaire présente de nombreux avantages, notamment la réduction des externalités négatives liées à la circulation motorisée et la réponse aux besoins des petites entreprises impactées par les coûts de la mobilité en voiture. Une étude européenne de 2015 estime que 40 à 50 % des déplacements professionnels urbains avec transport de marchandises pourraient être réalisés à vélo-cargo.

« Pourtant, et bien que le territoire d’Aix-Marseille soit cyclo-compatible (dense, dynamique, météo clémente) et que certains professionnels s’y sont déjà convertis (cyclologisticiens, accordeur de piano, réparateur de bateau, paysagiste, serrurier, plombier, boulanger, caviste, traiteur…), cette dynamique de cyclo-conversion ne s’est pas encore généralisée comme à Paris, Lyon ou Nantes » déplore l’association Les Boîtes à Vélo.

L’actualité de la cyclogistique dans les archives de Gomet’

Les freins à l’investissement, notamment le coût initial élevé des vélos-cargos de qualité, sont encore trop importants pour de nombreuses entreprises, même avec les aides nationales et régionales existantes.

Le programme Colisactiv’ a pour but d’inciter les donneurs d’ordres et livreuses à privilégier la livraison du dernier kilomètre à vélo-cargo (crédit : archives Gomet’)

« Pour développer l’usage du vélo-utilitaire comme moyen de déplacement professionnel conventionnel, une aide en proportion au moins équivalente à celle des voitures électriques, à 25% du prix d’achat soit entre 1 500€ et 3 000€, encouragerait fortement le recours à cette nouvelle mobilité urbaine » observe le plaidoyer des Boîtes à vélo adressé en février à Martine Vassal et Claude Faucher, le DGA Mobilité, Déplacements, Transports et Infrastructures de la Métropole.

Parmi les signataires du texte :

Caroline Faucon, co-présidente fondatrice de Baguette à Bicyclette

Marie-Astrid Leray, co-présidente fondatrice du Vélo à Gaufres

Manon Chaverou, directrice de la Courserie

Dorian Marin, fondatrice Arc Mobilité

Thibault de Chateauvieux, présidente des coursiers solidaires à vélo de Marseille

Renaud Bataille, président Mistral Coursiers

Stéphane Demaegdt, associé Agilenville

Anaëlle Garro, co-présidente Cyclotopia

Sofiane Richi, président Taco and co

Maxime Ducoulombier, président co-fondateur de Synchronicity

Eddy Vinh Mau, gérant d’Aixbike.com

Ismaël Eychenne, fondateur serrurerie Sounny

Suzon Hochet, gérante la Flèche

Antoine Dufay, gérant Toutenvélo Aix-en-Provence

Guennolé Tripotin, gérant des Bichonneurs de vélos

Mehdi Yaker, gérant Cargomass

Romain Gauthier, sympathisant



A bord de leur vélo-cargo, Théo (Agile en ville) et Enzo (indépendant) récupèrent trois fois par semaine les déchets chez une vingtaine de commerçants du quartier (crédit : JYD / Gomet’)

