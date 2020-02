Elle l’avait déjà annoncé plus tôt dans la journée et elle l’a réitéré. Jeudi 20 février, à l’occasion de sa venue à Marseille, et lors d’un débat citoyen organisé par Yvon Berland au studio 37, à la Friche de la Belle-de-mai, la ministre du Travail a poussé un coup de gueule contre le clientélisme qui gangrène selon elle la vie politique marseillaise : « les Marseillais en ont marre de l’immobilisme et du clientélisme ». Une attaque à peine voilée contre la candidate Les Républicains Martine Vassal, soutenue par le maire sortant Jean-Claude Gaudin, concurrente d’Yvon Berland soutenu par le parti présidentiel la République en Marche.

Pour la ministre du Travail, Yvon Berland est le seul à pouvoir mettre fin à ce clientélisme, de par sa position de débutant en politique. La ministre du Travail entend lutter contre cette problématique du clientélisme en opposant « la compétence et l’engagement ». Une vision que complète le candidat tête de liste les 15e et 16e arrondissements Saïd Ahamada : « Certains élus chouchoutent prioritairement ceux qui votent pour eux. Or, quand on est élu, on travaille pour tout le monde, y compris pour ceux qui n’ont pas voté pour nous ».



Des prises positions qui n’ont pas été du goût de Jean-Philippe Agresti. Le doyen de la faculté de droit, un temps pressenti pour conduire les listes En Marche à Marseille est désormais candidat pour Martine Vassal dans les 4e et 5e arrondissements. Dans un tweet, il dénonce vigoureusement les propos de la ministre.

3/3 Engagés pour la première fois en politique, nous n’incarnons en rien le clientélisme. Avec @Vassal2020, nous mettons en œuvre #UneVolontéPourMarseille. Nous en attendons autant de vous Madame la Ministre @murielpenicaud https://t.co/AwhgR1KkxZ — Agresti Jean-Phi (@PhiAgresti) February 20, 2020

Pour mettre fin au clientélisme, Yvon Berland entend que « les dossiers locaux soient examinés de façon professionnelle, qu’on valorise l’esprit d’entreprendre et le volontarisme ». Et le professeur Berland, docteur de métier file la métaphore professionnelle : « maintenant que nous avons fait le bon diagnostic, il faut trouver les bons remède pour recoudre Marseille ».

