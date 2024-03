L’événement revient pour sa troisième édition, et cette fois-ci, les Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ se tiendront les vendredi 17 et samedi 18 mai à l’Espace des Libertés à Aubagne.

Le changement climatique, par les multiples conséquences qu’il induit, en particulier en Méditerranée, nous invite à repenser nos modes de vie, nos manières de penser et de se déplacer. En effet, les transports concentrent de multiples enjeux : l’attractivité économique, l’environnement, la santé et le bien-être. À l’aune de cette transition, nos mobilités doivent se transformer, à l’instar des aménagements qui façonnent nos villes et nos territoires.

Pour cette raison, Gomet’ a créé les Rencontres du vélo et des mobilités douces, un carrefour d’échanges, de réflexion et d’idées afin de promouvoir les mobilités douces et accélérer la transformation vers un territoire durable pour apporter un éclairage, mettre en regard les enjeux et les pratiques, des autres villes et métropoles, de faire se rencontrer les différentes parties prenantes et leur donner envie de s’impliquer.

Après le succès de l’édition précédente, qui a rassemblé pas moins de 700 participants, parmi lesquels des élus, des décideurs publics et privés, avec la participation de plus de 50 intervenants et près de 60 partenaires à chaque fois, les Rencontres du vélo et des mobilités douces ont su se tailler une place de choix dans le calendrier des événements de la région, à l’occasion de Mai à vélo.

La photo finish de l’édition précédente avec les coups de coeur « Macadam Bonheur », une partie de l’équipe Gomet’ et des partenaires.

Comme les autres années, l’événement propose des tables-rondes, des ateliers, une pitch party avec des innovateurs, des animations et un village d’exposants !

La première journée, le vendredi, sera davantage destinée aux professionnels de la mobilité, de l’urbanisme, de l’aménagement, ainsi qu’aux associations métropolitaines engagées. Mais tous les citoyens soucieux de l’avenir de leur ville sont bienvenus à se joindre à cette journée gratuite (sur inscription) riche en échanges et en apprentissage.

Le public du grand hall

Le samedi, se veut être une Fête du vélo, avec une approche plus festive, pédagogique et ludique. Les familles pourront profiter d’une variété d’activités conçues pour sensibiliser petits et grands aux bienfaits du vélo et des mobilités douces. Des démonstrations, une balade familiale, des jeux et bien d’autres surprises seront au rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Les écoliers sur la Canebière lors de la 2ème édition des Rencontres

Finalement, les Rencontres du vélo et des mobilités douces s’annoncent comme un événement majeur pour tous ceux qui souhaitent s’impliquer dans la construction d’un avenir plus durable et plus agréable à l’échelle du territoire. Que vous soyez un passionné de vélo, un décideur engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles façons de se déplacer, cet événement est fait pour vous. Alors, à vos agendas, et préparez-vous à rejoindre le mouvement pour des villes plus vertes et des modes de déplacement plus doux !

