Ce lundi 20 avril, on compte 13 146 personnes contaminées par le covid-19. Une légère augmentation des hospitalisations et des réanimations s’observe, après quelques jours de décrue dans les établissements hospitaliers de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En effet, 1810 personnes sont à ce jour hospitalisées, contre 1795 la veille.

Dans les services de soins intensifs, on dénombre 358 malades, alors que ce chiffre était descendu à 348 la veille. Par ailleurs, 499 personnes sont décédées à l’hôpital du Covid-19, et 218 autres dans les Ehpad. Selon les dernières données de l’Insee, qui fournit exceptionnellement le nombre de décès quotidiens toutes causes confondues, le taux de mortalité en Provence-Alpes-Côte d’Azur a augmenté de 9,4% par rapport à la même période en 2019. Cette hausse s’observe surtout dans les Bouches-du-Rhône, où le taux de mortalité était à +17,7% au 6 avril 2020. Cependant, la région la plus touchée est Grand-Est, avec une hausse de 54,6% au 6 avril 2020.

Au niveau national, un cap a été franchi également : celui des 20 000 morts, avec 12 513 décès en milieu hospitalier (+450 par rapport à la veille) et 7752 dans les Ehpad et établissements médicaux et socio-médicaux (ESMS). Au total, 114 657 personnes sont contaminées par le covid-19 sur le territoire national, 2051 de plus en 24 heures. Actuellement 30 584 personnes sont hospitalisées pour cause de covid-19, soit 26 de moins que la veille, et 5683 personnes sont en réanimation (-61), bien que 208 nouvelles personnes aient été admises en réanimation en un jour. Cette baisse est observée dans les hôpitaux et plus spécifiquement en réanimation depuis maintenant douze jours consécutifs. Elle résulte du solde négatif entre le nombre d’entrées et de sorties quotidiennes des établissements hospitaliers.

« Nous devons poursuivre nos efforts. Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées au quotidien dans la prise en charge des patients», a affirmé le directeur général de la santé Jérôme Salomon dans son point presse du 20 avril. La stratégie du gouvernement consiste à dépister au maximum les personnes présentant des symptômes de la maladie, mais exclut de tester les personnes asymptomatiques.

Enfin, en Europe, plus de 100 000 personnes sont à présent décédées du covid-19. Pour la première fois, le nombre de malades du covid-19 en Italie a baissé. Aux Etats-Unis, pays désormais le plus touché par la pandémie, près de 2000 personnes sont mortes ce lundi 20 avril.