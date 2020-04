Pendant près de deux heures, dimanche 19 avril le Premier ministre, Edouard Philippe et le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran ont balayé les principaux thèmes d’actualité relatifs à l’épidémie de coronavirus, en annonçant quelques mesures immédiates pour faire face à l’urgence.

Parmi les mesures les plus fortes annoncées, celle de la création dès ce lundi 20 avril d’un « droit de visite pour les familles » dont l’un des membres réside dans un Ephad. « Ce droit de visite, très encadré, pourra s’appliquer dans les mêmes conditions pour les établissements qui accueillent cette fois-ci des personnes en situation de handicap » a indiqué Olivier Véran, précisant que ce droit s’appliquerait de manière « extrêmement limitée ». Cette mesure devrait agir comme une bouffée d’oxygène pour des résidents sevrés de visites extérieures depuis plusieurs semaines maintenant. Mais à ce stade, tout contact physique sera encore proscrit, et le nombre de visiteurs limité à deux par résident.

Autre sujet sur lequel le gouvernement était attendu, la production de masques « grand public » devrait passer rapidement à « 17 millions par semaine » a annoncé le ministre de la Santé, affirmant qu’ils permettraient de « filtrer les gouttelettes qui contiennent du virus » et qu’ils offriraient un « niveau d’efficacité intéressant » pour lutter contre la propagation du coronavirus. En complément, Edouard Philippe a émis l’hypothèse d’un port obligatoire du masque dans les transports en commun. « Les transports sont un des cas où le port du masque pourra être obligatoire à compter du 11 mai » a-t-il commenté sur le sujet.

Enfin, Olivier Véran a affirmé son ambition de massifier les opérations de dépistage de la population, en augmentant la capacité des autorités à « 500 000 tests par semaine » – contre 150 000 actuellement, évoquant au passage une « logistique complexe ». Les personnes positives se verraient proposer deux choix : un strict confinement à domicile, ou la possibilité d’aller à l’hôtel. Un scénario qui reste encore à valider définitivement par l’exécutif.

Ecoles, élections, commerces : le flou demeure

« Au moment où je vous parle, je ne sais si les élections pourront se tenir à la fin du mois de juin» : ce sont les mots employés par Édouard Philippe qui a rappelé que « le 23 mai, pas avant, pas après, nous dirons si le deuxième des élections municipales peut se tenir à la fin du mois de juin ». Un flou qui englobe également la question de la réouverture des écoles, annoncée par le Chef de l’Etat lundi 20 avril. « Nous devons commencer à rouvrir les écoles » a réitéré le Premier ministre, en présentant différents scénarios de reprise de l’institution scolaire. Reprise « par territoire », en commençant par les territoires les moins touchés, ou par « moitié de classe » sont les deux pistes qui ont été évoquées par le chef du gouvernement.

Voulant croire que « la bonne méthode sera progressive », il émet également l’hypothèse d’une « utilisation des locaux de façon différente en utilisant des espaces plus larges que de simples classes pour faire cours ». Un précepte d’utilisation raisonnée des espaces qu’il entend appliquer également aux commerces, qui pourront rouvrir à partir du 11 mai à la condition de faire appliquer le « respect des mesures barrières » et de « distanciation sociale ». Une réouverture qui ne concernera toutefois pas les cafés et les restaurants. « Un crève-cœur et une angoisse considérable [pour] tous ceux qui vivent de cette activité » a déclaré le Premier ministre. Edouard Philippe annonçait que le télétravail serait maintenu après le 11 mai quand cela sera possible.

[Urgent] 🔴 @EPhilippePM : le port du masque obligatoire "probable" dans les transports publics après la fin du #confinement 😷 le #télétravail maintenu dans les entreprises quand c'est possible #coronavirus #EdouardPhilippe — Gomet' (@Gometmedia) April 19, 2020

Finalement, les deux ministres ont renvoyé la présentation d’un plan global de déconfinement à la fin du mois d’avril. Cette échéance devrait apporter plus de certitudes sur toutes les questions que pose la sortie de la crise du coronavirus.

