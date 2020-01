Le Costa Smeralda nouveau navire amiral de la flotte de Costa Croisières a réalisé sa première escale dans la cité phocéenne dimanche 29 décembre. Le paquebot, doté de plus de 2600 cabines pour une capacité de passagers de plus de 6500 personnes, fonctionne au gaz naturel liquéfié (GNL). « L’utilisation du GNL représente une avancée majeure en matière d’innovation responsable et de protection de l’environnement » se félicite la compagnie de croisières qui a fait de Marseille l’un de ses têtes de pont favorites en Méditerranée.



Le député des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada (LREM) s’est réjoui de cette nouvelle étape sur la foie d’un transport maritime plus durable.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">« <a href="https://twitter.com/hashtag/Marseille?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Marseille</a> est l’une des villes les plus polluées de France. Elle suffoquera moins grâce à la technologie de gaz naturel liquéfié, qui commence à être utilisée par les armateurs. Le navire de croisière Costa Smeralda est à ce titre un exemple à suivre. » <a href="https://twitter.com/hashtag/direct?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#direct</a> <a href="https://twitter.com/franceinfo?ref_src=twsrc%5Etfw">@franceinfo</a></p>— Saïd Ahamada (@saidahamada) <a href="https://twitter.com/saidahamada/status/1211185729730162689?ref_src=twsrc%5Etfw">December 29, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Le GNL assure une qualité de l’air améliorée « grâce à l’élimination quasi-totale des émissions de dioxyde de soufre (zéro émission) et des particules fines (réduction de 95 à 100 %). Le GNL réduit aussi de manière significative les émissions d’oxyde d’azote (réduction directe de 85 %) et de CO2 (jusqu’à 20 % de réduction) » souligne Costa Croisières, filiale italienne de Carnival, groupe américain basé à Miami et leader mondial des croisières.

Le Costa Smeralda avait quitté le chantier naval Meyer à Turku le 6 décembre dernier où il a été construit. Le navire qui est une véritable « Smart City itinérante » a ensuite réalisé une escale à Barcelone pour recevoir son premier ravitaillement en GNL. « Une visite avant-première en présence des autorités locales de Marseille sera programmée au premier trimestre 2020 » précise le communiqué de la société.

Le Costa Smeralda dans le port de Marseille (Crédit : François JONNIAUX).

Le Costa Smeralda est le premier navire de la flotte Costa à utiliser du GNL, à la fois au port et en mer. Ce navire fait partie d’un programme d’expansion qui engage un investissement de plus de six milliards d’euros pour la construction de sept nouveaux navires, qui seront livrés d’ici 2023 au Groupe Costa. « Ce navire de nouvelle génération contribuera à atteindre l’objectif ambitieux que le Groupe Costa s’est fixé : une réduction de 40 % des émissions de CO2 de sa flotte d’ici 2020, avec dix ans d’avance sur l’objectif fixé par l’OMI (Organisation Maritime Internationale) » précise encore Costa.

D’autres innovations : systèmes de désalinisation, économie d’énergie



Outre l’innovation majeure que représente le gaz naturel liquéfié, le navire comprend une série d’innovations « à la pointe de la technologie conçues pour réduire encore plus son impact environnemental. »

> Cent pour cent des besoins quotidiens en eau sont assurés directement grâce aux réservoirs d’eau de mer et aux systèmes de désalinisation du navire.

> La consommation d’énergie est minimisée grâce à l’utilisation d’un système d’économie d’énergie intelligent, avec notamment des ascenseurs nouvelle génération qui récupèrent l’énergie en la réinjectant dans le système électrique. Source : Costa.