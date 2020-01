La pétition lancée en décembre sur change.org par Christine Ferrario pour défendre le pont, datant du 17e siècle, des Trois sautets (peint par Cézanne), situé entre les communes de Meyreuil et d’Aix-en-Provence, prend un tour politique.



Le Pont des Trois Sautets (Crédit CC Wikipedia)

Dans un communiqué diffusé mardi 31 décembre, Marc Pena, candidat aux élections municipales à Aix pour la liste de gauche Aix en Partage apporte son soutien à la pétition qui proteste contre le projet de la mairie d’Aix qui aurait accordé un permis de construire pour un centre commercial et des logements dans l’immédiate proximité du pont.

« C’est non seulement le bétonnage et l’étalement urbain anarchique qui se confirment chaque jour dans notre ville d’Aix-en-Provence, mais ce qui est posé aussi ici, c’est la question de la nature même que nous voulons donner à notre environnement de vie. Il n’y a aucune fatalité dans ces évolutions irresponsables et néfastes, mais une politique délibérée tournée vers le court terme et le profit » affirme Marc Pena.