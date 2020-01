La présidente du Département des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix Marseille Provence, Martine Vassal, a présenté ses voeux 2020 aux Provençaux mardi 31 décembre à travers un communiqué commun aux deux institutions qu’elle dirige. Elle évoque d’abord 2019, qu’elle considère comme « une année très forte. » La candidate à la mairie de Marseille, investie par Les Républicains, en veut pour preuve l’ « Année de la Gastronomie en Provence, mais aussi une année de chantiers, marquée par le renouveau du centre-ville de Marseille et notamment la piétonnisation de la Canebière (la zone piétonne concerne à ce stade uniquement la bas de la Canebière, NDLR). »

L’élue insiste sur le « bien-être en zone urbaine » qu’elle estime « rétabli » dans le centre-ville de Marseille grâce notamment à la réduction de la place de la voiture et à la plantation d’arbres (lire le communiqué complet page suivante). Au total ces deux projets illustrent « une nouvelle manière de concevoir l’espace public pour en faire un lieu de vie et de partage où l’humain retrouve sa place en cohérence avec son environnement. »

« Villes et campagne peuvent s’entendre »

La nature, ce sera la grande affaire de 2020 selon Martine Vassal. « En accueillant le Congrès Mondial de la Nature de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature, NDLR) en juin prochain, notre territoire sera au cœur des réflexions internationales sur le climat, la biodiversité et la qualité de l’air. » Pour elle, l’événement sera notamment l’occasion « de faire entendre [notre] « Appel de la Nature » pour montrer que villes et campagnes peuvent s’entendre et innover en trouvant un équilibre. »

Plusieurs mesures ont été mises en place au cours des dernières années ou mois pour trouver cet « équilibre » qu’elle appelle de ses voeux à l’instar d’une « Zone à Faible Emissions Mobilités à Marseille » adoptée lors du dernier conseil métropolitain en décembre 2019, du « développement des transports non-polluants comme le Bus+ l’Aixpress à Aix-en-Provence », de l’accélération de « l’électrification des quais » sur le port, ou encore du « retour de maraichers et d’éleveurs en cœur de ville grâce à l’essor de l’agriculture urbaine. »



La présidente du Département et de la Métropole aborde aussi les questions du logement et de la sécurité. « En 2020, je souhaite que chacune et chacun des habitants de notre territoire puisse vivre et travailler en toute sécurité et profiter d’espaces publics apaisés où la nature doit peu à peu reprendre sa place. » Martine Vassal en appelle enfin à la cohésion pour atteindre ces objectifs : « Ce n’est que par le dialogue et le rassemblement que nous pourrons relever le défi de l’urgence environnementale et devenir un modèle qui fait de nouveau rêver la jeunesse. » 2020, année de tous les défis.