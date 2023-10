Alors que deux quarts de finale se déroulent ce week-end à Marseille (Pays de Galles – Argentine ce samedi 14 ctobre à 17h, Angleterre -Fidji dimanche à 17h), l’Office de tourisme, des loisirs et des congrès de Marseille a conduit une enquête de fréquentation en partenariat avec l’Ifop, auprès des visiteurs, lors des quatre premiers matchs de la Coupe du monde de rugby s’étant déroulés à l’Orange Vélodrome de Marseille depuis le 9 septembre.

Laurent Lhardit, président délégué de l’Office, explique l’engouement autour de la la Coupe du monde de rugby à Marseille par plusieurs factuers. «De nombreux éléments favorables à un séjour réussi, comme une météo très clémente, une destination déjà connue par les supporters, des matchs à l’étiquette alléchante pour lesquels certains supporters avaient réservé les billets il y a plus de deux ans, ont enclenché des séjours à Marseille de la part d’une clientèle française comme étrangère. »

45% des visiteurs étrangers

Plus de 650 personnes ont été interrogées pour en savoir plus sur leur provenance, leur mode d’hébergement, postes de dépenses, etc. L’enquête est reconduite pour les deux quarts de finale qui auront lieu les 14 et 15 octobre.

Un bilan général (qui ne dit hélas rien sur la satisfaction des visiteurs) fait état de 55% de visiteurs français contre 45% de visiteurs étrangers. Une moyenne de 88% en hébergement marchand (location de meublé, hôtel, résidence de tourisme, gîte, chambre d’hôte, auberge de jeunesse). Ainsi que des dépenses principales liées à la restauration, consommations dans les bars/cafés, boutique officielle RWC 2023.

Une Coupe du monde de rugby sans voiture ou presque

La première enquête a été basée sur le match Angleterre – Argentine, le samedi 9 septembre où 161 visiteurs ont été interrogés.

63% des visiteurs sont venus en séjour (minimum 1 nuit à Marseille), contre 37% de visiteurs venus à la journée

71% des personnes interrogées avaient également leurs billets pour le match du lendemain 42% de visiteurs français, 58% étrangers

70% se sont déplacés à pied dans Marseille, 48% en transport en commun (questions à réponses multiples), 16% en taxi ou VTC

88% ont opté pour un hébergement marchand (location de meublé, hôtel, résidence de tourisme, etc), contre 8% en non-marchand (famille-amis, échange d’appartement)

Plus gros postes de dépenses : bars/cafés; restauration, débits de boissons à proximité du stade ou au Village Rugby, commerces alimentaires, boutique officielle RWC 2023, visites de sites, monuments et musées.

Le deuxième match était celui qui opposait l’Afrique du Sud à l’Ecosse le dimanche 10 septembre dans lequel 112 visiteurs ont été interrogés.

62% des visiteurs sont venus en séjour (minimum 1 nuit à Marseille), contre 38% de visiteurs venus à la journée

50% des personnes interrogées étaient allées voir le match de la veille

33% de visiteurs français, 67% étrangers

54% se sont déplacés à pied dans Marseille, 53% en transport en commun (questions à réponses multiples), 16% en taxi ou VTC

90% ont opté pour un hébergement marchand (location de meublé, hôtel, résidence de tourisme, etc), contre 10% en non-marchand (famille-amis)

Plus gros postes de dépenses : restauration, bars/cafés, commerces alimentaires, débits de boissons à proximité du stade ou au Village Rugby, boutique officielle RWC 2023, services de proximité (tabac, presse …)

La troisième rencontre a vu le pays hôte, la France, affronter la Namibie le jeudi 21 septembre. 173 visiteurs ont été interrogés.

27% des visiteurs sont venus en séjour (minimum 1 nuit à Marseille), contre 73% de visiteurs venus à la journée

90% de visiteurs français, 10% étrangers

61% se sont déplacés à pied dans Marseille, 45% en transport en commun (questions à réponses multiples), 9% en voiture personnelle

81% ont opté pour un hébergement marchand (location de meublé, hôtel, résidence de tourisme, etc), contre 15% en non-marchand (famille-amis, échange d’appartement)

Plus gros postes de dépenses : restauration, bars/cafés, débits de boissons à proximité du stade ou au Village Rugby, boutique officielle RWC 2023, commerces alimentaires.

Des supporteurs à l’entrée du Vélodrome pour le match France Namibie le 21 septembre 2023 à (Crédit Gomet’/JFE)

Enfin, le dernier match à l’Orange Vélodrome opposait l’Afrique du Sud au Tonga le dimanche 1er octobre. L’enquête a interrogé 214 visiteurs présents.

34% des visiteurs sont venus en séjour (minimum 1 nuit à Marseille), contre 66% de visiteurs venus à la journée

53% de visiteurs français, 47% étrangers 72% se sont déplacés à pied dans Marseille, 52% en transport en commun (questions à réponses multiples), 11% en taxi ou VTC

92% ont opté pour un hébergement marchand (location de meublé, hôtel, résidence de tourisme, etc), contre 8% en non-marchand (famille-amis)

Plus gros postes de dépenses : restauration, bars/cafés, commerces alimentaires, débits de boissons à proximité du stade ou au Village Rugby, boutique officielle RWC 2023, commerces alimentaires.

