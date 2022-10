À l’occasion de l’exposition “Marseille, ville rock (1956-1980)” qui se tient actuellement à la bibliothèque L’Alcazar, Gomet vous invite à parcourir la ville hors des sentiers battus. De quoi se souvenir qu’avant le rap, il y avait le rock et que Marseille peut encore offrir quelques bons moments avant d’avoir trop de cheveux blancs.

Mines d’idoles

Quelques-uns des 50 portraits signés Vincent Muraour – Dessin graphite (©DR)

Plus que quelques jours pour apprécier le travail délicat du Varois Vincent Muraour qui a croqué, avec ses crayons graphites, les portraits de ses héros musicaux. Et bien souvent des nôtres. De Gene Vincent à Lou Reed, en passant par Tom Waits, Alain Bashung, The Rolling Stones pour les plus connus mais aussi le punk-rock Marc Eitzel ou le folk Tim Buckley… : la collection en comporte 50 et 25 sont accrochés, telles des pochettes de 33 tours, aux cimaises du restaurant Voûte Virgo – art & comptoir, face au Mucem.

> jusqu’au 19 octobre 2022

> Voûte Virgo V/V, 44 bd Jacques Saadé, Marseille 2e

Concerts en rayon

Parallèlement à l’exposition à l’Alcazar, grâce à laquelle les ainés se souviendront et les plus jeunes découvriront ce que rock veut dire, le réseau des bibliothèques de Marseille programme une série de concerts exceptionnels. Exceptionnels, en effet, puisque ce sera pour certains l’occasion de reformer leur groupe de l’époque. Avec Amalgame, c’est le cas de Roland, Christian, Gérard et Dimitri qui ont même eu comme premier manager le tout jeune Jean-Pierre Foucault. A l’affiche également Carrona Machination et bien sûr Quartiers Nord. Sans oublier quelques conférences sur le rock psyché, le rock marseillais, le hard rock, la new wave, le punk, le proto punk pour compléter le programme.

> jusqu’au 31 décembre 2022

> Concerts les 14, 22 et 29 octobre, conférences les 25 octobre, 2 novembre, 10 et 14 décembre. Programme détaillé sur www.bmvr.marseille.fr

Expertise assurée

Cultures Obliques, librairie, disquaire et maison d’édition spécialisée musique(s) (©DR)

Ouverte en février dernier, cette librairie-disquerie avisée est le repaire des nombreux amateurs de rock car Dom, créateur et responsable du lieu, est également éditeur indépendant à l’origine de Camion blanc, “l’éditeur qui véhicule le rock !”. Aujourd’hui la maison Cultures obliques est toujours éditrice spécialisée et indépendante. Pour ne citer que quelques parutions récentes : Dépêche Mode, Mark Lanegan ou l’énorme biographie de Front 242 (prononcez 2.4.2). Côté vinyles, neufs ou d’occasion, plus de 5 000 références sélectionnées et assumées par Dom, dont l’expertise rassurera les néophytes.

> 6, rue Édouard Delanglade, Marseille 6e

> fermée dimanche et lundi.

> culturesobliques.com ou Facebook

Et la relève ?

Parade, groupe rock marseillais (©DR)

Elle s’écoute chez Lollipop Music Store. À deux pas du cours Julien, ce café-disquaire, également label indépendant, organise des showcases. Le 21 octobre sortira Nuits blanches – une compilation de 16 groupes, d’ici et d’ailleurs, rock, punk, power et post pop, parmi lesquels on retrouve Parade. Ce groupe de 4 jeunes marseillais a été sélectionné en 2020 par le Printemps de Bourges comme “Nouveau talent” et sortira début 2023 son nouvel album. Ça roule bien pour eux…

> 2, bd Théodore Turner, Marseille 6e

> Ouvert du Mardi au samedi de 11h à 13h et de 13h30 à 19h

> http://lollipopmusicstore.fr/ ou Facebook