La compétition internationale de la coupe du monde de rugby en France approche. Le coup d’envoi sera donné dans moins d’un mois, le 8 septembre prochain avec le match d’ouverture France-Nouvelle Zélande à Paris. Depuis de nombreux mois la pression sur les prix des locations tarifs d’hôtes se fait sentir dans les villes hôtes.

Le site spécialisé kayak.fr révèle ainsi des tendances à la hausse des prix particulièrement fortes à Lille et Marseille (six matchs dont deux quarts de finale, lire plus bas). A Lille, le prix moyen des vols et des hôtels dans la région a augmenté d’environ 110% comparé à 2022 (*). De son côté, la cité phocéenne, qui accueille également un match des Anglais, mais aussi l’Afrique du Sud et la France, a vu ses prix des vols et hôtels en hausse respective d’environ 49% et 138% par rapport à l’année précédente. Au total, Kayak enregistre des hausse moyenne de 29% en moyenne pour les vols et 14% environ pour les hôtels dans les régions concernées par la coupe du monde de rugby.

Coupe du monde de rugby : des durées de séjour de 8 à 10 jours

Kayak, analyse aussi la durée des séjours prévu lors de cette coupe du monde. Les Néo-Zélandais battent tous les records avec une durée moyenne de 23 jours

Marseille accueille à l’Orange Vélodrome six matchs dont deux quarts de finale.



Angleterre – Argentine – Samedi 9 septembre

Afrique du Sud – Écosse – Dimanche 10 septembre

France – Namibie – Jeudi 21 septembre

Afrique du Sud – Tonga – Dimanche 1er octobre

Quart de finale 1 → 1er Poule C – 2e Poule D – Samedi 14 octobre

Quart de finale 3 → 1er Poule D – 2e Poule C – Dimanche 15 octobre​



Les équipes qualifiées pour la coupe du monde de rugby en France classées par poule



Poule A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie

Poule B : Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie

Poule C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Georgie, Portugal

Poule D : Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili

(*) Les données sont basées sur les recherches de vols et d’hôtels effectuées sur Kayak et les sites associés dans n’importe quelle localité entre le 01/01/2023 et le 11/06/2023 pour des vols avec départ entre le 08/09/2023 et le 28/10/2023 de n’importe quel aéroport vers la France, comparées aux mêmes périodes de recherche et de voyage de l’année précédente. Les prix des vols sont des prix moyens pour des billets aller-retour en classe économique et les prix des hôtels sont pour une nuit dans une chambre d’hôtel pour deux personnes dans un hôtel de n’importe quelle catégorie d’étoiles. Les prix peuvent varier et les économies ne peuvent être garanties. Les pourcentages sont approximatifs.