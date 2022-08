Nouvelle alerte pollution à Aix Marseille et nouvelle incitation à rouler décarbonné avec un vélo… A la suite de la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône qui a décidé d’activer la procédure d’alerte de niveau 1 relative à un épisode de pollution à l’ozone dans le département ce mercredi 10 août , la Métropole Aix-Marseille-Provence annonce la mise en place mercredi 10 août de la première mesure d’accompagnement et d’incitation à l’usage des transports alternatifs à la voiture en offrant la gratuité de l’abonnement courte durée pour “levélo”, service de vélo en libre-service dans la ville de Marseille (ticket 1 à 7 jours).

Cette mesure avait déjà été mise en place en juillet dernier lors du premier pic de pollution qui avait atteint ensuite le niveau 2 avec la mise en place de la circulation différenciée.

Si l’autorité préfectorale venait à prendre la décision de passer en procédure d’alerte de niveau 2 prochainement, d’autres mesures seraient déjà envisagées par la Métropole Aix-Marseille-Provence et ses opérateurs la RTM et Keolis Pays d’Aix activent les premières mesures du Plan d’Urgence Transports comme la gratuité des parkings relais sur Aix-en-Provence (Krypton, Malacrida, Hauts de Brunet, route des Alpes et Plan d’Aillane) ; le renforcement de l’offre de métro et de tramway de la RTM aux heures de pointe ; et le seul ticket Solo ou 1 voyage pour circuler toute la journée sur l’ensemble du réseau RTM ou Aix en bus.

La Ville demande la gratuité à la RTM

De son côté la Ville de Marseille prend également des mesures pour réduire le trafic automobile. La municipalité prend des mesures spécifiques pour le stationnement payant sur voirie : doublement des tarifs horaires pour les automobilistes de passage ; gratuité pour les résidents bénéficiant d’un tarif dédié aux abonnés à la journée, dans le périmètre de leur quartier respectif, afin de les inciter à ne pas utiliser leur véhicule.

La ville précise qu’afin « d’encourager les déplacements alternatifs à la voiture, la Ville de Marseille a demandé à la Métropole et à la RTM de rendre les transports en commun gratuits. Les opérateurs de vélos et trottinettes ont également été sollicités afin de proposer des tarifs réduits durant tout l’épisode de pollution.»

