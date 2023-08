Marseille, poubelles la vie, énième épisode à la gare St-Charles… Après une dizaine de jours grève des salariés de la société Laser Propreté qui assure le nettoyage de la gare Saint-Charles, la situation sur place est devenue intenable. L’impact sur le flot de touristes arrivant chaque jour dans la gare marseillaise est une fois de plus catastrophique. Pire, les amoncellements des déchets font désormais peser une menace sanitaire pour les voyageurs de passage.

Aussi, face au blocage de la situation, – les salariés demandent le paiement de salaires non payés, la direction parle de propos mensongers – Benoît Payan, maire de Marseille, a pris un arrêté jeudi 10 août 2023. Au titre de ses pouvoirs de police, Benoît Payan enjoint la société SNCF Gares et Connexions à procéder sans délai à un enlèvement des déchets et à un nettoyage de la gare.

Poubelles à St-Charles : des risques d’incendie

Et de préciser : « Si la gestion des déchets ne relève pas de la compétence de la ville, cet arrêté est justifié par les risques d’incendies et d’insalubrité que causent l’amoncellement d’ordures. Afin de garantir la santé et la sécurité de toutes et tous, la municipalité veillera à l’exécution de cet arrêté. S’il n’est pas respecté, le maire de Marseille pourra prendre toutes les mesures nécessaires afin de procéder à l’enlèvement des déchets et au nettoyage des lieux. »

Sur les réseaux sociaux, les voyageurs de la gare St-Charles sont nombreux à dénoncer la situation des poubelles à l’instar de la journaliste Alba Ventura, chroniqueuse politique sur RTL qui parle d’une véritable honte. Son tweet a été vu plus d’un million fois…