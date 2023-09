Le Rugby Club Miramas (RCM) se prépare à accueillir la passion du rugby avec l’annonce de l’ouverture de sa fan zone à l’occasion de la Coupe du monde de Rugby qui se déroule en France à partir de vendredi (match d’ouverture vendredi soir à Paris).

L’objectif de cette initiative ? Réunir les fans inconditionnels du ballon ovale ainsi que les novices pour vivre un moment festif et convivial devant un écran géant. Et le meilleur dans tout ça ? L’entrée est totalement gratuite, et pour combler vos envies gourmandes et désaltérer votre soif de victoire, une variété d’options de restauration et une buvette seront disponibles sur place.

Avec le soutien logistique de la Ville et la mise à disposition du stade Méano, l’enceinte sportive emblématique de Miramas, le club a pour ambition de faire vibrer tous les supporters du XV de France tout en célébrant la chance de voir la Coupe du monde se tenir sur notre sol.

La fan zone ouvrira ses portes dès 19h pour vous immerger dans l’excitation du jeu avant le coup d’envoi à 21h. Ce rendez-vous promet des moments mémorables avec des rendez-vous programmés les :

vendredi 8 septembre

vendredi 23 septembre

vendredi 6 octobre

samedi 7 octobre

Et à partir des quarts de finale, du 14 octobre jusqu’à la grande finale du 28 octobre, tous les matchs seront diffusés en direct.

Le coup d’envoi de cette expérience rugby est donné dès ce vendredi pour le choc entre la France et la Nouvelle-Zélande à 21h.

