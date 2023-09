Avec la fracture numérique en ligne de mire, la Ville de Miramas a coordonné un réseau de plus de 30 acteurs de proximité afin de faciliter l’accès au numérique pour tous et développer le savoir-faire des habitants. Cette « grande alliance » comme la qualifie la Ville a été officialisée le 1er septembre lors d’un événement qui réunissait à la mairie les acteurs concernés et la presse.



« Aide aux démarches administratives, recherche d’emploi ou de logement, numérique loisir … le réseau offre des solutions et services complémentaires, accessibles dans tous les quartiers de la ville » souligne la commune dans un communiqué.

Le dispositif présenté est le fruit d’un travail lancé en 2019 par la Ville dirigée par le maire socialiste Frédéric Vigouroux. Et la crise du Covid-19 est venue dans la foulée mettre encore plus en lumière l’impact de la fracture numérique en France comme à Miramas. Favoriser l’accès au numérique, lutter contre l’illectronisme, accompagner les administrés vers l’autonomie, c’est l’ambition renforcée que s’est donc donnée le réseau d’acteurs intervenant dans la Ville.

Numérique nécesssité, accomplissement et loisir

Le maillage du dispositif est structuré autour de trois grands « pôles d’excellence » thématiques : Numérique nécessité : « offrir, dans un lieu accessible à tous, une aide et un accompagnement aux droits et démarches en ligne. » Numérique accomplissement : « éduquer, former et accompagner pour favoriser la montée en compétences numériques de tous. Compétences valorisables dans un parcours personnel et/ou professionnel. » Numérique loisir et médiation numérique : « développer la culture numérique de tous, faciliter l’accès et l’usage des technologies afin d’assurer une maîtrise du quotidien. » « L’enjeu est de créer, à terme, un vrai parcours utilisateur à Miramas » souligne la mairie.

« Indispensable à notre quotidien, le numérique doit être un outil au service des populations » Frédéric Vigouroux

« Indispensable à notre quotidien, le numérique doit être un outil au service des populations. L’important est de ne laisser personne en fracture digitale, c’est-à-dire démuni face à l’outil ou au langage numérique, dans notre commune. C’est bien l’accompagnement humain, la médiation numérique, les démarches d’apprentissage et l’appropriation ludique des nouveaux usages qui guident notre action. L’arrivée de France services, de la Micro-Folie et aujourd’hui cette démarche collective d’accompagnement au numérique font prendre un réel tournant à la ville » déclare Frédéric Vigouroux, maire de Miramas.

« L’inclusion numérique est devenue un pilier central et transversal des politiques publiques » observe de son côté Christophe Caillault, conseiller municipal, délégué à la jeunesse et au numérique.

Un guide du numérique, une cartographie et bientôt… des assises du numérique

Le dispositif est accompagné de la diffusion d’un guide du numérique et d’une cartographie à l’usage direct des Miramasséens. La brochure est distribuée à l’ensemble des habitants durant le mois de septembre et recense l’ensemble de l’offre d’accompagnement. Elle a été élaborée en concertation avec tous les acteurs de proximité. D’autres projets sont en cours d’élaboration comme la création d’une plateforme extranet, des parents d’élèves ambassadeurs et à terme des assises du numérique.