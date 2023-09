La transition a un coût. Le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur “Les incidences économiques de l’action pour le climat” chiffre à 67 milliards d’euros par an les investissements en capital permettant de remplacer les combustibles fossiles ce qui doit s’accompagner de la « réorientation du progrès technique vers des technologies vertes. » La moitié, selon le rapport, sera portée par les entreprises et les ménages. La mutation du financement des entreprises est donc devenue une urgence climatique.

Mais pour être réussi, accepté, porté ce changement doit se faire dans la totale transparence, avec pour l’épargnant institutionnel ou individuel, comme pour le chef d’entreprise la preuve de son impact. Clarifié, vérifié, durable, le financement vert est une chance pour les start-up et PME de notre région particulièrement innovantes dans le green.

En tant que média économique et investi dans la transition écologique, Gomet’ lance un nouveau rendez-vous : les Rencontres en région sud de la finance verte avec la vocation de réunir des acteurs nationaux, des experts de haut niveau, des entrepreneurs, des institutionnels, des épargnants et des personnalités engagées et inspirantes. Le programme, en bref : des conférences et tables-rondes, des keynotes, un pitch des acteurs engagés en binôme avec leur financeur, des ateliers et masterclass et un village de la finance verte.

Détails pratiques

Vendredi 24 novembre 2023

Cap Joliette – 5 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille

Quartier central des affaires Euroméditerranée



