Selon le dernier communiqué de l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur, le nombre de cas testés positifs au covid-19 se chiffre à hauteur de 4550 personnes, dont 1244 hospitalisées et 295 cas graves en réanimation. 82 personnes sont par ailleurs décédées (+17 en un jour).

Au niveau national, les chiffres grimpent à 44 550 cas confirmés, 5107 en réanimation, et 3024 décès. Des proviennent aussi de la médecine « de ville » : ainsi, SOS Médecins fait état de 1953 consultations pour suspicion de covid-19, et les laboratoires sur l’ensemble du territoire ont réalisé 24 764 tests, dont 30% s’avèrent positifs au covid-19. Dans son point presse, lundi 30 mars soir, le directeur général de la santé (DGS) Jérôme Salomon s’est réjoui de l’augmentation de la capacité à effectuer des tests : cette capacité a été augmentée à 20 000 tests PCR par jour pour détecter les nouveaux cas de coronavirus. À ces tests, devraient s’ajouter d’autres tests sérologiques, afin d’identifier les personnes déjà contaminées auparavant par le virus, et qui sont donc immunisées. Le DGS a par ailleurs réitéré l’importance du nombre d’entrée en réanimation cette semaine pour évaluer l’efficacité du confinement. À ce jour, ce chiffre s’élève à 475 entrées quotidiennes en réanimation (+116 par rapport à la veille).

Enfin, Jérôme Salomon a imploré de ne pas recourir à l’automédication de chloroquine et de toujours demander un avis médical. « Dès qu’une pers est hospitalisée notamment en réanimation pour un effet secondaire d’un médicament, nous demandons à ce que les médecins hospitaliers comme de ville signalent immédiatement cet effet secondaire ». Pour autant, il est difficile d’identifier le nombre de personnes qui s’auto-administrent du Plaquenil (nom sous lequel est vendue la chloroquine) car « on ne devrait pas avoir accès à ce type de médicament pour de l’auto-médication».

Quant à la baisse de l’âge des patients admis en réanimation de 60 à 58 ans, le DGS réfute tout tri fondé sur l’âge, en revanche « on observe des circuits différents avec la mise en place de nombreux établissements qui s’organisent pour prendre en charge les personnes âgées sur place ». Par ailleurs, Jérôme Salomon se fonde sur l’expérience des autres pays pour expliquer que le début de l’épidémie frappait en premier lieu les personnes âgées, et que l’arrivée de jeunes s’explique parce que ces derniers ont plus attendu avant de venir à l’hôpital.

Au niveau international, 715 660 cas ont été détectés. Les États-Unis sont passés de la troisième à la première position pour ce qui est du nombre de cas recensés, avec plus de 140 000 personnes atteintes du covid-19. Tout de suite après viennent l’Italie (98 000), l’Espagne (85 000), l’Allemagne (64 000). L’Italie et l’Espagne restent cependant les pays qui rapportent le plus de décès.

