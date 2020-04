En l’espace d’un week-end, 813 personnes en plus ont été testées positives au covid-19 dans la région Sud ce qui porte le total depuis le 28 février à 7953 personnes testées positives. Cependant, comme le rappelait le directeur général de la santé Jérôme Salomon dans ses derniers points, presse, c’est surtout le nombre d’admissions journalières en réanimation qui permet d’évaluer une décrue ou non de l’épidémie.

À ce jour, on compte donc 435 personnes au total en réanimation dans les hôpitaux de la région, soit 17 de plus en un jour. C’est un peu moins que les fois précédentes, sans toutefois démontrer une baisse significative, contrairement à ce qu’espérait le DGS en début de semaine dernière, dans son point presse du 30 mars. Après de trois semaines de confinement, le pic de l’épidémie n’a donc pas encore été atteint.

Actuellement, tout cela porte le total dans la région à 1735 hospitalisations, 435 réanimations et 195 décès.

Au niveau national, 1873 personnes positives au covid-19 de plus ont été détectées, ce qui porte le chiffre total sur le territoire à 70 478 cas. Parmi ces cas, 28 143 personnes sont hospitalisées, et 7560 décès sont survenus : 5589 en milieu hospitalier et 2189 dans les Ehpad. Le nombre total de personnes en réanimation culmine à 6978 personnes (+140). C’est l’augmentation la moins haute depuis ces derniers jours. Attention, cependant : comme le souligne Checknews, ce chiffre ne correspondrait en réalité pas au nombre de nouveaux entrants chaque jour, mais au nombre de lits supplémentaires ajoutés chaque jour en réanimation, en fonction des nouveaux entrants, certes, mais également en fonction du nombre de sorties et de décès dans les services de réanimation. En réalité, le nombre de nouveaux entrants en réanimation s’élève à 502 pour la journée du dimanche 5 avril, contre 641 la veille, et 729 le jeudi 2 avril. « Le besoin permanent de trouver de nouvelles place augmente moins rapidement » affirmait donc Jérôme Salomon lors de son dernier point presse.

Le taux de mortalité, toutes causes confondues, est par ailleurs toujours en excès par rapport à celui attendu à cette période de l’année (+27%). Le directeur général de la santé a lancé un nouvel appel au professionnels non médicaux qui souhaiteraient apporter un soutien supplémentaire face au covid-19 notamment dans les Ehpad, les invitant à se rendre sur la plateforme www.renfort-covid.fr.

Sur le plan international, l’Europe connaît un regain d’espoir : l’Italie se réjouissait dimanche 5 avril d’une baisse du nombre de morts. Les États-Unis, en revanche, sont en alerte maximale, avec plus de 1200 morts en une journée lors du dernier bilan.

