En un jour seulement, 585 cas de covid-19 de plus ont été recensés dans la région. Au jeudi 2 avril, l’ARS Paca dénombre ainsi 6204 personnes atteintes par la maladie, contre 5619 la veille. Santé Publique France a repris son décompte par département, mais il s’agit seulement des données hospitalières, et non tous les cas recensés.

La situation dans la région Sud :

> Bouches-du-Rhône : 950 hospitalisations, 218 cas graves en réanimation, 65 décès

> Var : 209 hospitalisations, 218 cas graves en réanimation, 28 décès

> Vaucluse : 82 hospitalisations, 22 cas graves en réanimation, 12 décès

> Alpes-de-Hautes-Provence : 25 hospitalisations, 5 cas graves en réanimation, 3 décès

> Hautes-Alpes : 59 hospitalisations, 15 cas graves en réanimation, 1 décès

> Alpes-Maritimes : 183 hospitalisations, 61 cas graves en réanimation, 32 décès

Cela porte les chiffres régionaux à 1512 cas hospitalisés, 374 réanimation et 141 décès. Le département le plus touché sont les Bouches-du-Rhône, tandis que pour l’heure les Alpes-de-Hautes Provence sont relativement épargnées.

Dans le reste du monde, la barre du million de cas a été franchie. Aux États-Unis, pays le plus touché en termes de nombre de cas, le pire bilan depuis le début de l’épidémie a été atteint hier, avec lus de 1150 morts en une journée.

En France, 59 105 personnes sont contaminées par le covid-19 et 26 246 personnes sont à présent hospitalisées (+2116). Le nombre de cas en une journée a réduit de moitié : 2116 cas en plus le 2 avril, contre 4861 la veille. Le nombre d’admission en réanimation a lui aussi légèrement baissé : 382 personnes de plus hier, contre 452 la veille. Il y a donc désormais 6399 personnes en réanimation. Le nombre de décès à l’hôpital, en revanche, reste constant, avec 509 décès de plus.

Pour la première fois, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a pu chiffrer l’ampleur des dégâts dans les Ehpad : 14 638 cas confirmés ou possibles ont ainsi été recensés, et au moins 884 personnes sont décédées dans ces établissements. Ce nombre s’ajoute aux 4503 personnes mortes dans les hôpitaux. Cela porte le nombre de morts total à 5387 décès. Il s’agit cependant de « données partielles », a prévenu le DGS, car « tous les établissements n’ont pas encore fait remonter des cas ».

Liens utiles :

> Covid-19 : l’ARS déclenche l’armement de toutes les possibilités de réanimation