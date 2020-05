Share on Facebook

Alors que le déconfinement s’amorce ce lundi 11 mai, le nombre de cas de covid-19 en région Provence Alpes Côte d’Azur a atteint depuis le début de l’épidémie les 15 845 cas le dernier décompte dimanche 10 mai de l’ARS. Le nombre de décès dus au coronavirus se chiffre à 77. En revanche, le nombre de cas en réanimation est passé à 175 (-2 par rapport la veille). Pour l’heure, l’épidémie continue donc lentement mais sûrement sa décrue.

Dans un communiqué du 8 mai dernier, l’ARS Paca se fait par ailleurs le relais des mesures de déconfinement annoncée jeudi 7 mai par le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran. L’axe majeur de cette stratégie de déconfinement se fonde principalement sur un dépistage massif des cas symptomatiques et une procédure de «contact tracing» pour détecter les cas contacts.

Sur la carte présentée par le Ministère des Solidarités et de la Santé le 7 mai, les voyants sont au vert dans la région. Cette carte de synthèse se fonde sur trois indicateurs : le nombre de visites quotidiennes aux urgences pour suspicion de covid-19, les tensions en réanimation dans les hôpitaux et la capacité de chaque département à effectuer des tests. 32 départements se situent dans le rouge, alors que 69 sont en vert. Néanmoins, si la carte a fixé définitivement le 7 mai les mesures de déconfinement à adopter dans chaque département, la situation est encore amenée à évoluer. Ainsi, deux nouveaux foyers épidémiques ont été identifiés ce week-end en Dordogne et dans la Vienne. Dans ce dernier département, ce revirement de situation a eu pour conséquence de repousser la rentrée des classes au 27 mai.

Dans son communiqué du 10 mai, le ministère des Solidarités et de la Santé fait état de 70 décès de plus liés au covid-19 ces dernières 24 heures, la hausse la moins élevée depuis le début de l’épidémie. 22 569 personnes sont toujours hospitalisées, avec une légère baisse de 70 patients. Idem en réanimation, avec 2776 cas (-36). Le ministère appelle au respect des gestes barrières et à la responsabilité de chacun, à l’aube de cette première semaine de liberté retrouvée.

