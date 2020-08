Share on Facebook

Port du masque encouragé sur l’ensemble du territoire en extérieur, rassemblements de plus de 5000 personnes interdits jusqu’au 30 octobre. Lors d’une visite dans le CHU de Montpellier, mardi 11 août, le Premier ministre Jean Castex, en présence du ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, a annoncé de nouvelles dispositions pour lutter contre l’arrivée d’une seconde vague épidémique du Covid-19.

« Si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler », met en garde Jean Castex.

Covid-19 : des mesures renforcées sur le territoire

La situation épidémique en France « s’est dégradée » et évolue dans le « mauvais sens » déplore le Premier ministre qui avant d’arriver à Matignon, avait été chargé par le gouvernement de gérer le déconfinement.

« Elle mettra à nouveau sous tension l’ensemble de la chaîne de santé, de la médecine de ville aux services hospitaliers, elle mettra aussi sous tension notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle. » Jean Castex.

Pour éviter un « reconfinement important » signe « d’un retour en arrière », le chef du gouvernement opte pour une prolongation jusqu’au 30 octobre de l’interdiction des évènements de plus de 5 000 personnes. Les rassemblements de plus de 10 personnes devront être obligatoirement déclarés. Les contrôles sur le respect des gestes barrières et du port du masque dans les lieux obligatoires seront renforcés.

Un plan d’actions spécifique pour les métropoles

Par ailleurs, le chef du gouvernement a formulé sa volonté de rendre obligatoire le port du masque en extérieur sur l’ensemble du territoire. A ce titre, il a expliqué qu’il allait demander « aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics ». En outre, un plan d’action spécifique sera mis en place pour les vingt plus grandes métropoles, a t-on appris lors de l’allocution du Premier ministre.