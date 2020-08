Share on Facebook

Les salariés du quotidien La Marseillaise appellent à un rassemblement de soutien ce jeudi 13 août devant les locaux du journal, cours d’Estienne d’Orves à Marseille à 12h30. L’objectif est d’apporter un soutien populaire à l’offre de reprise de La Marseillaise placée en liquidation judiciaire le 13 juillet dernier et dont les propositions de reprise doivent être déposées au plus tard vendredi 14 août.



Face à l’offre de Maritima médias (filiale de Martigues communication de la Ville PCF de Martigues) qu’il privilégie, le syndicat des personnels de La Marseillaise a dans un communiqué diffusé mardi 11 août, dénoncé une offre de reprise qui serait en cours d’élaboration portée par Jean-Christophe Serfati, PDG de la Provence, avec le soutien de l’homme d’affaires Xavier Niel. «Cette offre viserait à récupérer notre événement, le Mondial La Marseillaise à pétanque, tout en supprimant notre quotidien né dans la Résistance à l’occupant nazi et 80% des effectifs. Seule une dizaine de salariés dont 7 ou 8 journalistes seraient affectés à un site internet ou un hebdomadaire. Cette perspective est totalement inacceptable pour les salariés de La Marseillaise. »

Reprise la Marseillaise : l’engagement du président de la Région

Dans son édition du 13 août, La Marseillaise annonce, en parallèle de l’appel à manifester et de la liste du comité de soutien, que la Région Provence Alpes Côte d’Azur apporte son soutien à la reprise portée par Maritima avec une lettre d’engament portant sur subvention d’investissement de 100 000 euros. Renaud Muselier, le président de la collectivité, cité par le journal explique sa position dans la lettre qu’il a adressé au président du tribunal de commerce : « La Région est un partenaire incontournable de la presse quotidienne régionale qu’elle soutient dans le respect de la pluralité des lignes éditoriales. Gage de notre démocratie locale, la presse quotidienne, qui fait face à la rude concurrence des réseaux sociaux et à une crise des recettes publicitaires sans précédent, doit être défendue et préservée pour la liberté de tous. »

Le président LR de la Région Sud poursuit : « C’est la raison pour laquelle, informé des difficultés financières que rencontre le quotidien La Marseillaise, j’ai décidé d’apporter le soutien de la collectivité à l’offre de reprise soutenue par les salariés du journal et le groupe Maritima Médias. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage donc à accorder une subvention d’investissement de 100 000euros à la société dans le cadre de ce projet de reprise. Cette subvention sera enrôlée à l’ordre du jour de l’assemblée plénière du mois d’octobre. » La Marseillaise précise que Renaud Muselier s’engage en outre à « poursuivre l’accompagnement financier au deuxième semestre 2020.»

