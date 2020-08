Jeudi dernier le département des Bouches-du-Rhône était placé en niveau de vulnérabilité « limité » à « modéré » à la suite d’une reprise des cas de contaminations au Covid-19. Aujourd’hui, trois autres départements de la région Provence-Alpes- Côte d’Azur sont concernés par ce changement de niveau annoncent l’Agence régionale de santé et les trois préfectures départementales concernées. « Les indicateurs amènent à considérer que le niveau de vulnérabilité des départements des Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse augmente » observe un communiqué diffusé mercredi 12 août en début d’après-midi (lire l’intégralité page suivante).

Plusieurs clusters enregistrés dans le golfe de St Tropez

Comme pour les Bouches-du-Rhône, la population des 20 à 40 ans est montrée du doigt comme lecteur principal de propagation du virus. Ainsi dans le Var, les autorités soulignent que l’augmentation de l’incidence constatée est plus particulièrement observée dans les populations jeunes adultes (20-40 ans) avec un taux de 51 pour 100 000 habitants. « Cette dégradation est en grande partie expliquée par une circulation importante du virus sur Saint-

Tropez, et plus largement dans le golfe où plusieurs clusters ont été enregistrés et où une campagne de dépistage massive est toujours en cours. »