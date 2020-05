L’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur annonce mercredi 20 mai la reprise des soins hors covid-19 dans les établissements de santé, avec la reprogrammation de certaines activités chirurgicales et médicales. Ces soins dits « non urgents » avaient été déprogrammés pendant le confinement pour libérer des moyens humains et matériels pour assurer à la fois la prise en charge des patients atteints du Covid-19 et des urgences vitales.

Ce mercredi 20 mai, la situation épidémique liée au covid-19 en Provence-Alpes-Côte-d’Azur affiche toujours un bilan à la baisse avec 1045 personnes hospitalisées (-46 ces dernières 24 heures) et 103 personnes en réanimation (-5). Cependant, l’ARS Paca a annoncé dans un communiqué un dépistage massif dans trois abattoirs situés dans le Vaucluse, département le moins touché par le covid-19 avec un nombre de cas en réanimation nul. En effet, cette semaine, plusieurs abattoirs ont été détectés comme foyers de contamination dans le Loiret, la Vendée et dans les Côtes-d’Armor. Au total, une centaine de personnes auraient été contaminées au sein de ces abattoirs. L’ARS Paca et la Préfecture du Vaucluse ont par conséquent décidé d’organiser des dépistages systématiques dans ce type d’endroit.

Un pic de nouveaux cas dans le monde selon l’OMS

Dans le reste de la France, le nombre de personnes hospitalisées en raison du covid-19 continue à baisser avec 17 941 cas hospitalisés (-527 par rapport à la veille) et 1794 en réanimation (-100) Le nombre de décès liés au covid-19 continue pour sa part d’augmenter, avec 28 132 décès à ce jour, avec une hausse de 98 décès à l’hôpital et de 12 décès en Ehpad.

Au niveau mondial, l’OMS a rapporté ce mercredi 20 mai le plus grand nombre de nouveaux cas de covid-19 en une seule journée avec 106 000 cas détectés ces dernières 24 heures. Si les Etats-Unis sont les plus touchés par la pandémie, le Brésil se classe désormais à la troisième place en termes de nombre de cas de covid-19. Au total, près de 5 millions de personnes dans le monde sont contaminées par le covid-19.

