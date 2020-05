Share on Facebook

Dans un communiqué du mardi 19 mai, le ministère de la Santé et des Solidarités annonce vouloir soutenir le renforcement des capacités de production nationale en matière de masques sanitaires. Face à la pénurie rencontrée pendant l’épidémie de covid-19, l’Etat souhaite désormais « assurer l’indépendance de notre pays avant la fin de l’année 2020». Une commande d’1 milliard de masques sanitaires fabriqués en France a ainsi été commandé par Santé Publique France, sous l’égide du ministère de la Santé et des Solidarités, et devrait être livrée progressivement d’ici décembre 2020.

Par ailleurs, un travail sur la structuration d’une filière industrielle française de production de masques sanitaires a été engagé du côté du ministère de l’Economie et des Finances. Le communiqué souligne que la capacité de production de masques sur le territoire est passée de 3,5 millions par semaine avant la crise à 10 millions de masques en avril. A présent, le gouvernement vise une capacité de 50 millions de masques par semaine d’ici la fin de l’année.

Mardi 19 mai, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a pris la parole pour la première fois depuis le début du déconfinement. Il a rappelé que deux types de tests étaient disponibles, mais que seul le test virologique était prescrit car c’est lui qui permet de savoir si l’on est actuellement porteur du virus et que le site sante.fr permet d’identifier le centre de prélèvement le plus proche. Quant à l’efficacité des tests en question, le DGS a assuré que « les tests réalisés dans de bonnes conditions sont fiables ».

Concernant le bilan de l’épidémie de covid-19 sur le plan national, 18 468 personnes sont toujours hospitalisées et 1894 sont en réanimation (- 104 par rapport à la veille), avec 69 nouvelles admissions ce mardi. Enfin, en comptant les décès dans les hôpitaux et dans les ehpad, le covid-19 a fait en tout 28 022 décès en France. La baisse observée sur le nombre de morts en ehpad s’explique par une erreur dans le décompte de la veille.

Au niveau régional, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 16 493 personnes sont atteintes par le covid-19 (+ 88), dont 1091 hospitalisées (-18) et 114 en réanimation (-5). On compte 855 décès dans la région (+7).

