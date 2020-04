Share on Facebook

Dimanche 26 avril, le bilan du covid-19 dans la région Provence Alpes-Côte-d’Azur culmine à 14 238 cas confirmés, selon les données fournies par l’ARS Paca. Parmi eux, 1715 hospitalisations, soit 23 de plus en un jour, alors que ce chiffre était à la baisse en fin de semaine dernière, samedi 25 avril. C’est particulièrement le cas dans les Bouches-du-Rhône, où le nombre de personnes hospitalisées était descendu à 974 samedi 25 avril, mais est subitement remonté à 997 dimanche 26 avril. Par ailleurs, 4 personnes de plus occupent des lits en réanimation en région, avec 294 personnes à ce jour en soins intensifs, contre 290 la veille.

Ce chiffre observe une évolution en dents de scie depuis qu’il enclenché une décrue, avec des baisses et des remontées d’un jour à l’autre. Pour rappel, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a qualifié ce nombre de cas en réanimation d’indicateur prioritaire pour évaluer les effets du confinement. Or, aux vues des données actuelles, on constate que l’épidémie est toujours très active dans la région. Cependant, depuis le début de la crise, 3379 personnes hospitalisées ont pu rentrer chez elles, guéries, dont 2088 dans les Bouches-du-Rhône.

Dimanche 27 avril, le nombre total de cas de covid-19 sur toute la France s’élève à 124 575 cas confirmés (+461), 4682 personnes en réanimation (-43), et 22 856 décès (+242). Bien que le nombre de lits occupés en réanimation soit en baisse depuis dix-huit jours, 79 cas graves ont malgré tout été pris en charge dans ces services de soins intensifs ces dernières 24 heures, et 1062 au total sur toute la semaine du lundi 20 avril au dimanche 26 avril.

Dans le reste du monde, le covid-19 concerne près de 3 millions de cas confirmés, et a causé 207 000 décès. Cependant, le nombre de personnes guéries est largement supérieur au nombre de décès, puisque 869 000 personnes dans le monde ont pu vaincre la maladie. L’Europe est toujours le continent le plus touché par l’épidémie, à l’aube du déconfinement de plusieurs pays, notamment la France. En Espagne, les enfants ont été autorisés à sortir pour la première fois ce week-end. En Italie aussi, une lueur d’espoir reparaît, mais les écoles, fermées depuis mars, resteront closes jusqu’en septembre. Aux Etats-Unis, le nombre de victimes du covid-19 ne cesse de croître (54 641 décès, 685 de plus en un jour), mais les manifestations observées dans plusieurs Etats ont conduit à un relâchement des mesures de confinement. Le bilan mondial de l’épidémie est à retrouver sur la carte de l’université John Hopkins.

