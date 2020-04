Dimanche 19 avril, la barre des 13 000 cas confirmés de covid-19 est bientôt franchie en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Le bilan opéré par l’ARS Provence Alpes Côte d’Azur dénombre désormais 1795 personnes hospitalisées, soit 71 personnes de moins en un jour, pour «seulement» sept décès de plus dans la région.

Dans les services de réanimation, on observe également une baisse progressive du nombre cas : 348 personnes sont à ce jour en soins intensifs, contre 364 la veille. Par ailleurs, on constate une baisse du nombre d’hospitalisations notamment dans les Bouches-du-Rhône (1049 personnes hospitalisées, contre 1132 la veille), département le plus touché par l’épidémie de covid-19. Dans les ehpad de la région, en revanche, la décrue est loin d’être entamée, avec 289 décès parmi les résidents de ces établissements (+20).

Source : ARS Paca

Au niveau national, le directeur général de la santé Jérôme Salomon a reconnu une «très lente décrue» de l’épidémie. « Le solde est négatif depuis 11 jours consécutifs avec 89 malades en moins », a-t-il précisé. En effet, 5744 personnes sont actuellement en réanimation, 89 de moins que la veille, et au total 30 610 personnes sont hospitalisées en France (-29). Cependant, malgré ce solde négatif, 810 personnes ont été admises à l’hôpital ces dernières 24 heures. Le nombre de décès, lui, reste conséquent, avec 19 718 personnes mortes des suites du covid-19 au total, ce qui fait 395 de plus dans la journée du dimanche 19 avril. Parmi ces 19 718 personnes, 12 069 sont décédées à l’hôpital (+227), et 7149 en Ehpad et EMS (+118).

La pandémie de covid-19 a fait 164 600 morts, et plus de 2,4 millions de personnes sont contaminées. Alors que les premières mesures de déconfinement sont annoncées en Europe, notamment en France, Italie et Allemagne, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec 40 000 morts. Les premiers essais de vaccin contre la maladie ont été lancé, notamment aux Etats-Unis. Le bilan mondial de l’épidémie est à retrouver sur la carte de l’université John Hopkins.

Lien utile :

