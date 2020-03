A l’instar de l’épidémie nationale, les derniers chiffres communiqués par l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur, l’ARS Paca, font état d’une poussée de nouveaux cas, en particulier dans le département des Bouches-du-Rhône. Ce dernier concentre désormais plus de la moitié des cas et affiche une hausse de 28% du nombre de cas détectés positifs au coronavirus covid-19 par rapport au décompte du mardi 17 mars.

Selon le dernier bilan fourni par l’ARS mercredi 18 mars, depuis le vendredi 28 février 2020, 566 personnes (+85 par rapport au décompte précédent du mardi 17 mars) ont été testées positives au coronavirus Covid-19 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (dont 178 hospitalisations) :

7 personnes décédées



> 7 personnes dans les Alpes-de-Haute-Provence (stable) ;

> 32 personnes dans les Hautes-Alpes (+7);

> 110 personnes dans les Alpes-Maritimes (+6);

> 303 personnes dans les Bouches-du-Rhône (+66);

> 103 personnes dans le Var (+8) ;>15 personnes dans le Vaucluse. (+2)

Parmi ces cas :

> 33 personnes en réanimation (+11);

> 7 personnes testées positives au coronavirus Covid-19 sont décédées (+3). Elles étaient hospitalisées dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Même s’ils progressent fortement notre région reste relativement épargnée si on la compare aux chiffes nationaux : 9134 cas, 3526 personnes hospitalisées dont 930 en réanimation et 264 décès.

C’est d’ailleurs pour cette raison que six patients infectés par le coronavirus et hospitalisés à l’hôpital surchargé de Mulhouse (Haut-Rhin) ont été transférés hier par avion vers les hôpitaux militaires de Marseille et Toulon.



L’ARS rappelle que dans la phase actuelle, le virus circule dans notre région et qu’il n’est donc plus possible de rechercher systématiquement les contacts des personnes positives au Covid-19. La consigne est donc, à présent, d’appeler son médecin si l’on présente des symptômes (toux, fièvre). Ce dernier pourra juger utile de faire venir la personne à son cabinet ou pourra lui prescrire un traitement à distance, et éventuellement un arrêt de travail. Si les symptômes s’aggravent, avec notamment l’apparition de difficultés respiratoires, il faut alors appeler le SAMU-Centre 15.

