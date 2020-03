Au lendemain de l’annonce du retrait des deux candidats de gauche, Julien Rossi pour la liste DVG de Samia Ghali et Jérémy Bacchi pour le Printemps marseillais, dans le secteur 13-14, c’est au tour de Moussa Maaskri, tête de la liste de Martine Vassal (LR) dans le 15-16, de ne pas se maintenir en vue du second tour.



Dans un communiqué diffusé dans la soirée du mercredi 18 mars, il indique prendre « la décision de me retirer pour que le FN n’entache plus Marseille », alors qu’il est arrivé en quatrième position (13,7% des suffrages) dans ce secteur menacé par l’extrême droite.

« Ce choix est douloureux car avec l’ensemble des mes colistiers, nous éprouvons une immense détermination à nous engager pour Marseille, pour les Marseillais, avec Martine Vassal » écrit le comédien originaire des quartiers nord de Marseille, ajoutant : « faire barrage à l’extrême droite doit demeurer une priorité absolue pour tous ceux qui s’engagent et sont responsables ». Enfin, il se dit en outre « totalement déterminé à ne pas laisser le moindre risque de voir le Front national l’emporter dans les 15e et 16e arrondissements ».

Un retrait qui laisse les deux candidats de gauche Samia Ghali (liste DVG « Marseille avant tout) » et Jean-Marc Coppola (Printemps marseillais) face à face avec Sophie Grech, candidate du RN dans ce secteur. Mardi 17 mars, la premier avait adressée une invitation au second à la rejoindre, à laquelle celui-ci n’a pas souhaité donner réponse dans l’immédiat. Pour rappel, Samia Ghali avait été élue maire du secteur 15-16 en 2014, avant d’opter pour son siège de sénatrice et de céder son siège à Roger Ruzé en 2017, du fait de l’entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats.

