Le groupe Suez et l’institut de sondage Odoxa publient leur nouveau baromètre : « Les Français et la réduction des déchets ». Plus de 12 000 citoyens ont été interrogés au national dont un millier dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur. Les résultats indiquent une volonté grandissante des habitants du territoire de réduire leurs déchets avec 84% des personnes qui se disent « attentives » à ce comportement même si la tendance est légèrement forte qu’au national (88%).

La crise sanitaire, un accélérateur du changement de comportement

L’épidémie de Covid-19 et les confinements successifs influent sur les mentalités. La crise a provoqué un changement de comportement chez 34% des personnes sondées indique le baromètre. Cependant, 67% des habitants de la région regrettent le manque d’incitation de l’État et 76% font part de leurs difficultés à réduire leurs déchets, contre 30% en 2020, en raison de la prédominance des emballages.

Sur le tri, 81% des habitants de la région pensent qu’il est facile de trier les déchets contre 89% au niveau national. Pour autant, plus de la moitié d’entre eux (57%) considèrent qu’il faut adopter de nouvelles façons de consommer. Par exemple, éviter le gaspillage alimentaire, consommer l’eau du robinet sont des pratiques courantes pour respectivement 71% et 63% des habitants de la région, ou encore renoncer aux produits jetables (près de 40%). En revanche, les circuits-courts restent encore sous-utilisés, un tiers seulement des interrogés les privilégient. Même chose pour le vrac qui ne convainc que 16% des personnes interrogées. « Ces résultats s’expliquent notamment par la présence ou non de services favorisant la réduction des déchets à proximité du domicile », précise le baromètre.

Les Provençaux s’intéressent de plus en plus au réemploi

Selon le baromètre de Suez, le réemploi et la seconde main ont le vent en poupe : 65% des personnes interrogées indiquent revendre des objets et équipements sur des plateformes dédiées (Le bon coin, Vinted, …) et 63% font des dons à des associations, des recycleries ou dans des bennes de collecte. Au final, 56% des habitants de la région adhérent pleinement au principe des ressourceries et des recycleries.

