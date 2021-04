Les déchets plastiques sont de loin les déchets les plus répandus dans l’environnement et représentent aujourd’hui un risque environnemental, sanitaire et socio-économique croissant. Le gouvernement s’est fixé comme objectif « zéro plastique rejeté en mer d’ici 2025 ». La Région Sud déploie son programme « Zéro déchet plastique » en 2030. La feuille de route concerne à la fois la protection des milieux naturels et le renforcement de la prévention, mais également la valorisation des plastiques en région. Le plan d’action régional s’est fixé quatre objectifs :

Supprimer tous les déchets plastiques sur terre et dans la nature, Lutter activement contre la pollution marine, Recycler et valoriser les 150 000 tonnes de déchets plastiques produits annuellement dans la région afin de limiter leur impact environnemental, Accompagner le développement des filières de recyclage et de l’écoconception.

L’Agence régionale pour la biodiversité et l’environnement (ARBE) est en charge depuis 2019 de l’accompagnement les collectivités dans la diminution et la suppression de l’usage des plastiques. Et elle vient de publier un Guide pour « Engager son territoire dans une démarche Zéro déchet plastique », fruit d’un travail collaboratif destiné à outiller pas à pas les collectivités et intercommunalités qui s’engagent dans les chartes.

Présenté lors d’une web conférence le 20 avril 2021 il est disponible en ligne sur le site de l’Arbe : www.arbe-regionsud.org

Au sommaire :

Des chiffres clés relatifs aux enjeux des pollutions plastiques,

Des réponses aux idées reçues,

Quelques conseils pour éviter les « fausses » solutions

Des fiches thématiques avec des outils et des partenaires possibles

Des ressources et des initiatives exemplaires de collectivités déjà̀ engagées.