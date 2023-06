Share on Facebook

Maxime Marchand, le CEO cofondateur de Mão Boa nous présente sa plateforme qui sert aux entreprises pour engager leurs collaborateurs dans les pratiques de responsabilité sociales et environnementales (RSE). Comment ? Les collaborateurs de l’entreprise peuvent grâce à Mão Boa d’abord s’informer, puis agir et enfin mesurer leurs actions et leur impact positif.

Le marché est en pleine croissance et Mão Boa, créé en 2019, revendique des clients déjà fidèles comme des grands groupe à l’instar de CMA CGM. La start-up affiche 10 000 utilisateurs au quotidien nous précise Maxime Marchand. Une levée de fonds est en cours pour intensifier le développement international. C’est donc bien le moment de passer dans notre Data Room avec Matthieu Capuono, notre expert conseil, directeur associé de Crowe Ficorec.

Maxime Marchand et Matthieu Capuono (Crédit Gomet’/JFE)

