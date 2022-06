La 2e édition du festival Au large a tenu ses promesses musicales avec un plateau sélectif qui a ravi plus de 2000 festivaliers. Ils auraient pu être encore plus nombreux car la qualité et l’ambiance, comme lors de la première édition, étaient au rendez-vous au théâtre Silvain.

La programmation réalisée par des structures partenaires (Cabaret Aléatoire, Comparses et Sons, La Meson et le Mounguy), reconnues pour leur savoir-faire, mixe les cultures musicales, de l’électro techno au hip hop, en passant par le jazz et le groove des musiques du monde, sans oublier les groupes locaux. Ces derniers profitent de la scène de Silvain pour se tester sur une large audience dans un un cadre magnifique.

Cette année, on aura remarqué en particulier la jeune chanteuse hip hop Khara (voir notre interview) et le groupe de rap Cymatic, une joyeuse bande qui pourrait aller loin… L’écoute de ses productions de rap, riche, dynamique et positif, et la capacité à partager sur scène, témoignent du haut potentiel de ces quatre jeunes. On en redemande !

Florilège de la scène 2022 de Au Large

Au Large : faire entendre une différence

Le directeur et fondateur du Cabaret aléatoire, Pierre-Alain Etchegaray, revient pour Gomet’ sur l’origine du festival Au large, né en 2020-2021 sous les contraintes liées au Covid. « Nous étions fermés et nous avions envie de retrouver la scène. Le théâtre Silvain en extérieur, un endroit magique était le site idéal » explique-t-il. Et les quatre structures, qui avaient déjà des collaborations ensemble, se mettent à plancher sur le projet pour lancer la 1ère édition où nous étions. Elle sera un succès, et ce qui était au départ une initiative « alternative » se prolonge en 2022, et veut désormais être pérenne.

Un nouveau public

D’autant que la mairie des 1er et 7e arrondissements voit d’un très bon oeil l’événement. Agnès Freschel, adjointe à la culture de la mairie de secteur, confirme au micro de Gomet’ (vidéo ci-dessous) son soutien et explique la raison de cet engagement.

