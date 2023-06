Share on Facebook

« Nous avons l’intention d’aider les villes à retourner vers le futur et à apprendre à simplifier en construisant pour les vélos. » La directrice du cabinet d’urbanisme cyclable, Clotilde Imbert, était l’une des invitées de marque de la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces. Auteure d’une keynote dans la matinée, Clotilde Imbert a accordé un entretien aux rédactions de Gomet’ et de Radio Cyclo. Vidéo ci-dessous.

Consulter la vidéo sur le site de Radio Cyclo

Liens utiles :



