Passagers du métro en correspondance avec la gare Saint-Charles, préparez-vous à… marcher. Le grand escalator qui relie la station de la RTM, et ses deux lignes de métro M1 et M2, avec la plateforme de correspondance bus et trains de la gare Saint-Charles entre en rénovation pour une durée de six mois. « Dans le cadre des travaux de modernisation de la station de métro Saint-Charles, l’accès entre la station de métro Saint-Charles et la gare sera fermé au public du 02 janvier au 30 juin 2023 » annonce la régie des transports métropolitains sur son site internet.

Fléchage au sol pour devant la gare Saint-Charles pour les usagers du métro RTM , lignes 1 et 2 (Crédit Gomet’)

L’opérateur de transports explique que ces six mois de travaux « permettront à la RTM, de remplacer les escaliers mécaniques actuels ainsi que d’en créer un supplémentaire afin d’améliorer à terme le flux voyageurs. »

Le grand escalator de la gare SNCF de Saint-Charles entre en phase de gros chantier. (crédit Gomet’)

Mais pourquoi ces travaux sur l’escalator ? Les explications de la RTM

On vous emmène au cœur de la station de #métro Saint-Charles, où ont lieu depuis un peu plus de 2 ans des travaux gigantesques de modernisation et d’extension. Des travaux dont @AMPMetropole a confié la maîtrise d’ouvrage à la #RTM pour un budget de 36 millions d’euros.⤵️ pic.twitter.com/qqCo5dLFIh — RTM_Officiel (@RTM_Officiel) December 23, 2022

Dont acte. Les passagers devront donc suivre le fléchage mis en place sur le sol qui les invite à sortir sur les trottoirs extérieurs, côté ouest, boulevard Bourdet, au pied du dépose minute et de la station de taxis, pour rejoindre ou sortir de la station de métro.

Gare Saint-Charles : une navette pour remplacer le grand escalator

Fléchage au sol devant la gare Saint-Charles : 200 mètres de marche pour rallier la station de métro par l’extérieur (Crédit Gomet’)

Autre solution, la montée (ou descente si l’on arrive depuis la gare) du spectaculaire escalier de la gare Saint-Charles, une ascension monumentale datant de 1925, avec vue imprenable sur le centre de Marseille. « Pendant toute la durée des travaux, la station de métro Saint-Charles restera accessible par l’accès place des Marseillaises et la gare Saint-Charles par l’accès Boulevard Bourdet ; la liaison devra se faire par l’extérieur (200 mètres à pied). Dès la fermeture, tout un dispositif d’information voyageur sera déployé afin de guider les voyageurs » souligne le réseau de transports présidé par Catherine Pila.

L’escalier monumental de la gare Saint-Charles vu de côté (crédit Gomet’)

Autre précision de la RTM : « pour permettre aux personnes à mobilité réduite de réaliser la liaison entre le métro et la gare dans les meilleures conditions possibles, la RTM mettra en place une navette d’assistance dès le 02 janvier. Ce véhicule de 8 places, fonctionnera 7j/7 de 6h à 20h, avec un passage toutes les 10 minutes. » Bienvenue à Marseille Saint-Charles, le chantier permanent.

