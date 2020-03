Share on Facebook

Depuis l’annonce du gouvernement de fermer les marchés ouverts, les petits producteurs se retrouvent dans l’impossibilité de vendre en direct leurs marchandises. Dans cette situation, le maire de Martigues Gaby Charroux (PCF) et le député des Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville (PCF) ont signé un communiqué commun pour demander « au plus haut de l’Etat, des mesures leur donnant des gages d’avenir ».

Un appel à la grande distribution

Au niveau du pays martégal, les deux élus s’adressent également aux majors de la grande distribution. « Nous avons demandé, ici, à Martigues, et plus largement, que la grande distribution contribue à l’effort collectif qui nous est demandé en achetant et en commercialisant les productions locales aux prix en cours », écrivent-ils. Une enseigne a déjà répondu présente.

Le magasin Carrefour Contact, situé dans le quartier de Ferrières à Martigues, annonce sur Maritima qu’il « s’engage à racheter les fruits, légumes, œufs des maraîchers, agriculteurs et producteurs du Pays de Martigues et à les revendre à prix coûtant. L’idée est de les aider à écouler leur récolte plus facilement ».

Suite à l’allocution d’Edouard Philippe lundi 23 mars au soir, la mairie de Martigues a décidé de suspendre les marchés de Jonquières et Ferrières qui se tenaient les jeudi et dimanche. Par contre, la Ville a demandé une dérogation au préfet pour les marchés de Carro, La Couronne et Saint-Julien.

