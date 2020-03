EDF a annoncé le 23 mars l’annulation en raison de la situation sanitaire de la 3e édition son prix Pulse Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui avait été lancée vendredi 6 mars dernier. Cette annonce fait suite à l’ensemble des mesures prises pour éviter les regroupements pendant la période de confinement.

L’édition 2020 du prix Pulse, qui récompense tous les deux ans les entreprises les plus innovantes de la région, devait mettre à l’honneur cette année le thème de la biodiversité. La remise de prix était planifiée en juin prochain, et aurait dû se dérouler à thecamp, à Aix-en-Provence, à l’issue d’une période de candidature comprise entre mars et avril. Or, dans son communiqué, EDF a également informé de la fermeture de la plateforme pour candidater en ligne dans les prochains jours. Il faudra donc attendre 2021 pour la prochaine édition.

Liens utiles :

Pour toute question relative au prix pulse Paca : edf-pulse-paca@edf.fr



